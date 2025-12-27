ANDORRA LA VELLA
La vorera entre la cruïlla de la Comella i el Comunal costarà 245.000 euros
L’obra finançada pel Govern pretén solucionar la inexistència d’un espai per a vianants
En uns mesos ha de ser possible caminar entre la rotonda de la Comella i l’estadi Comunal pel marge esquerre (mirant cap a Sant Julià) de la carretera general 1. Es tracta d’un tram per a vianants inexistent i ara s’hi posarà remei amb una voravia que es construirà en alçada (l’elevació serà d’uns 90 centímetres) amb rampes a l’inici i al final i que cobrirà uns 140 metres (el tram total és de 200). L’executiu ha previst una inversió al tomb dels 245.000 euros per executar l’obra, que té un calendari de realització de quatre mesos. Les empreses interessades podran presentar-hi ofertes fins al proper 26 de febrer i, per tant, a l’estiu hauria d’estar enllestida. En concret, el plec de condicions de la licitació apunta que els treballs s’han de planificar a partir del 30 de març i que no haurien d’acabar més enllà del 31 de juliol per no tenir afectació en la temporada turística. El citat plec també apunta que les obres necessitaran ocupar part del carril dret sentit Escaldes, amb la qual cosa l’empresa adjudicatària haurà de preveure la senyalització necessària (balises lluminàries, pintura provisional, senyals...) per tal de garantir la seguretat en un tram viari epicentre de la mobilitat al país. La condició, però, és que sempre s’haurà de mantenir un carril per a la circulació i també s’ha de preveure el trànsit de ciclistes.
La voravia cobrirà 140 metres i tindrà una elevació d’uns 90 centímetres
El plec de bases està acompanyat d’un pla de restauració ambiental tenint en compte que es tracta d’un tram de talús amb vegetació (per això la voravia elevada); un entorn natural ja molt afectat per la petjada humana. L’informe apunta que cap dels arbres o arbredes són singulars i que en tot cas només s’hi preveu la tala de cinc freixes, mentre que la resta s’integraran a la voravia. Tampoc no es considera un elevat impacte paisatgístic atès que es tracta d’una zona a tocar d’una carretera general i envoltada de serveis, i quant a la fauna, s’assenyala una incidència residual i, a conseqüència de la pèrdua d’arbrat, un possible indret de nidificació d’algun ocell. Sigui com sigui s’hauran de dur a terme treballs de restauració del recorregut com ara la recuperació de la forma original dels terrenys afectats, la revegetació dels terrenys resultants o la plantació d’arbres per recuperar ombreig perdut. A banda de la construcció de la voravia, es reforçarà el sistema de drenatge de la carretera en aquest tram mitjançant la col·locació d’un tub soterrat que recollirà tant les aigües de la carretera com les procedents del talús, del camí i de l’aparcament comunals. Finalment, l’obra de la voravia implicarà adequar l’enllumenat públic i la senyalització.