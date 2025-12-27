LA MASSANA
El projecte de transformació urbana del centre es licitarà a l’inici de 2026
La possible requalificació de l’avinguda de Sant Antoni com a carretera secundària permetria crear-hi zones d’ús preferent per als vianants
El comú de la Massana licitarà el projecte arquitectònic i urbanístic de remodelació i embelliment de l’avinguda de Sant Antoni al començament de l’any vinent. Les obres per transformar el centre en un espai més amable per als vianants, explica la cònsol major, Eva Sansa, no començaran fins que la desviació estigui acabada. És a dir, fins d’aquí a un parell d’anys. “Ens agradaria deixar lligat el projecte abans del final de mandat perquè la propera corporació disposi d’una eina per començar a treballar, encara que després hi pugui fer modificacions”, apunta la mandatària.
La cònsol està convençuda que la variant marcarà “un abans i un després” en la mobilitat i l’ordenament urbanístic del centre de la Massana. Un dels punts que el projecte arquitectònic haurà de determinar és si al llarg de l’avinguda poden crear-se zones d’ús preferent per als vianants. Avui, assenyala Sansa, és impossible fer gaires canvis en la pavimentació de l’avinguda perquè és carretera general. Com que en el futur s’espera que la variant tingui la qualificació de carretera general i, l’avinguda, de secundària, hi haurà més opcions des del punt de vista urbanístic. Per exemple, apunta la cònsol, les zones d’ús prioritari per als vianants podrien repavimentar-se amb llambordes.
Un altre dels punts que s’haurà d’estudiar és “fins a quin punt cal fer un carril bici” a l’avinguda, tal com s’ha proposat en alguna ocasió. Sansa està convençuda que el volum de vehicles disminuirà de tal manera que els ciclistes podran circular “amb tota seguretat” pel centre de la parròquia i, per tant, crear el carril bici seria redundant i innecessari. “El gruix de vehicles passarà per la variant”, afirma.
Segons la cònsol, el que sí que hauria de preveure l’estudi és l’eixamplament de voravies i la creació de més zones enjardinades. La finalitat última de la transformació urbana del centre de la Massana hauria de ser disposar “d’un espai més agradable per als vianants que convidi a sortir a passejar”.
El comú estudia com haurà de ser en el futur el centre del poble des del mandat anterior, quan ja era clar que el Govern tiraria endavant la desviació. Amb el final de les obres a l’horitzó, ara ha arribat el moment de començar a plasmar les idees sobre el paper. És per això que el pressupost del 2026 ja inclourà una partida per al projecte.
EL PROJECTE
- ZONA D'ÚS PREFERENT PER ALS VIANANTS. El centre de la Massana podria transformar-se en zona d’ús preferent per als vianants. Aquests espais podrien repavimentar-se amb llambordes.
- EL CARRIL BICI, DESCARTAT PER REDUNDANT. La creació d’un carril bici segurament es descartarà en el projecte perquè és redundant. El volum de vehicles disminuirà i, per tant, el vial serà prou segur.
- UN ESPAI MÉS AGRADABLE PER PASSEJAR. La finalitat última de la transformació urbana del centre de la Massana hauria de ser disposar d’un espai més agradable que convidi a passejar.