ORDINO
Coma defensa la necessitat de diversificar l’economia més enllà de la construcció i el turisme
El comú fa balanç de dos anys de mandat i apunta als sectors tecnològics com a possible via de futur
Arriba la meitat de mandat, un moment per aturar-se i mirar enrere per veure tot allò que s’ha aconseguit a la parròquia d’Ordino, però també per projectar-se cap al futur i afrontar els reptes que queden. Durant aquests dos primers anys, el comú ordinenc ha impulsat projectes com l’aprovació del nou pla d’urbanisme (POUP), el desdoblament de la xarxa d’aigua, actuacions als nuclis de la parròquia i noves solucions d’aparcament, alhora que ha treballat per dinamitzar l’activitat turística. Ara bé, els plans a llarg termini passen també per la diversificació econòmica i la millora de la comunicació amb la ciutadania.
La cònsol major, Maria del Mar Coma, reconeix durant una entrevista a l’Agència Andorrana de Notícies que un dels principals objectius és millorar la comunicació amb la població per fer més comprensibles les decisions i els projectes del comú. “A vegades penses que ja comuniques prou, però veient les respostes queda clar que cal una comunicació més directa amb la ciutadania” afirma, tot admetent que la participació tant a les reunions de poble com a les reunions veïnals és limitada. “Potser caldria canviar el format de comunicació i utilitzar més les xarxes socials. A través d’aquestes eines podem explicar millor què s’està fent”, proposa.
Al mateix temps, el comú afronta el repte de diversificar l’economia, fins ara molt centrada en la construcció i el turisme. En aquest sentit, la mandatària comunal adverteix que dependre exclusivament d’aquests sectors pot ser arriscat. De fet, durant la pandèmia ja es va evidenciar que una forta dependència del turisme va comportar moltes dificultats. “Avui dia els nostres ingressos depenen pràcticament de la construcció. Ens hem d’obrir a un altre tipus d’activitat perquè, si no, les administracions no tindrem més ingressos dels que tenim”, assegura.
En aquest sentit, Coma subratlla que “cal continuar treballant per trobar fonts d’ingressos d’altres sectors que no vinguin exclusivament de la construcció”, amb l’objectiu de reduir la dependència econòmica actual. Tot i que admet que costa imaginar un sector concret, apunta que el focus se situa especialment en els sectors tecnològics. “Tothom els vol perquè no contaminen, atrauen talent i aporten valor afegit. El Govern està treballant en aquesta línia perquè empreses tecnològiques es puguin instal·lar al país”, afegeix. En aquest context, la cònsol esmenta el projecte de Grífols com un exemple d’iniciativa que hauria pogut contribuir a aquesta diversificació econòmica, tot reconeixent que “va ser una pèrdua important perquè no només era el centre de Grífols, sinó tot el que hauria aportat… era un pol d’atracció per a altres tipus d’empreses”.
Durant aquest primer període de mandat, Ordino també ha impulsat diverses obres i projectes d’infraestructures, com el manteniment de la xarxa d’aigua, el projecte de millora de la Clota Verda, la remodelació del nucli antic de la Cortinada o les tasques de conservació del Centre Esportiu d’Ordino (CEO). Paral·lelament, s’han reforçat els aparcaments amb actuacions al Prat de Call i al Prat de Vilella, i està previst completar pròximament altres espais d’estacionament i zones enjardinades, com el de la Plana dels Camps.
El projecte del centre sociosanitari continua avançant, tot i la seva complexitat, ja que depèn de la col·laboració amb el sector privat i amb el Govern per a la cessió dels terrenys i l’elaboració del plec de bases. “És molt complicat que des del comú puguem construir un edifici sociosanitari i després gestionar-lo. Ha de ser un privat”, apunta la cònsol, que confia poder tenir el plec de bases enllestit de cara al 2027, moment a partir del qual es podrien iniciar les obres.
Pel que fa al turisme, Ordino ha registrat xifres rècord d’afluència en alguns punts, com la ruta del Ferro o Arcalís, que va comptabilitzar 70.000 visitants durant la temporada d’estiu. Tot i això, el comú ha de fer front a la manca de places hoteleres a la parròquia i a la concentració del turisme en les temporades altes, especialment en el cas del senderisme. “És més complicat moure la gent fora de les èpoques d’alta afluència, i el problema dels hotels és justament fora de les temporades altes”, explica Coma.
Aquesta reflexió també es trasllada a l’àmbit pressupostari. El comú d’Ordino ha aprovat recentment el pressupost per al 2026 amb una previsió d’inversió de prop de 4,7 milions d’euros i una diferència negativa que es cobrirà íntegrament amb el romanent de tresoreria, sense recórrer a nou endeutament. Una decisió que s’emmarca en una política de contenció i rigor financer, amb un nivell d’endeutament que es manté per sota dels límits legals i que en els darrers exercicis ha anat a la baixa.
Amb la mirada posada en el que queda de mandat, la cònsol explica que les prioritats passen per acabar les obres ja iniciades, com el desdoblament de la xarxa d’aigua, continuar amb les actuacions als nuclis de la parròquia —com l’arranjament del nucli antic de la Cortinada— i garantir el manteniment dels edificis comunals, especialment el centre esportiu. A tot plegat s’hi afegeix la voluntat de desbloquejar projectes vinculats al patrimoni, com Casa Rossell, un àmbit que depèn en gran part de la coordinació amb el Govern.