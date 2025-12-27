TRADICIONS
Canillo recupera la representació de l’Ossa de Caselles després de més de 80 anys
Canillo reviurà avui l’Ossa de Caselles, una de les tradicions més emblemàtiques de la parròquia, que no s’havia representat des de l’any 1942. L’acte tindrà lloc a l’església de Sant Joan de Caselles, amb la participació de l’Animal Escola de Teatre, i forma part de la Festa Major del Vilar.
La jornada començarà a les 16 hores amb la missa solemne, seguida de l’actuació d’Iñaki Barrocal. A les 17 hores es donarà pas al ball de l’ossa, que es farà a l’exterior de l’església i que busca posar en valor la memòria i el patrimoni cultural del poble.
Antigament, l’ossa esperava els veïns a la sortida de l’església per iniciar el ball, primer amb les noies, després amb els nois i, finalment, amb la participació de tot el poble, segons expliquen des del comú. L’organització convida veïns, veïnes i visitants a participar en aquesta cita única i històrica.