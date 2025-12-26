ESDEVENIMENTS
L’Estelàrium obre a la Massana amb deu dies d’activitats familiars al casc antic
El parc infantil se celebra enguany a la plaça de l’Església
L’Estelàrium ha obert portes aquesta tarda amb una imatge renovada s'ha convertit en l’esdeveniment central de les festes nadalenques de la Massana. El comú ha transformat enguany la proposta en un parc d’activitats infantil ambientat en el Nadal, amb l’objectiu d’oferir una programació adreçada al públic familiar i dinamitzar el casc antic de la parròquia.
La consellera de Dinamització, Bet Rossell, ha explicat que els infants se situen al centre de la proposta, pensada tant per a les famílies del país com per als turistes que busquen una oferta après-ski. L’Estelàrium ha canviat d’ubicació i s'ha traslladat de les Fontetes a la plaça de l’Església, que esdevé el punt neuràlgic de les celebracions nadalenques.
Els nens i nenes podran gaudir, del 27 de desembre al 5 de gener, de tres atraccions fixes: un rocòdrom, un bosc urbà i uns cavallets. L’accés es farà mitjançant la polsera estel·lar, que permet l’entrada il·limitada durant tots els dies d’obertura. A més, l’espai compta amb un iglú on s’hi oferiran activitats gratuïtes diàries, com tallers de pintura d’estels de Nadal o fotografies amb intel·ligència artificial.
La programació es completarà cada jornada amb xocolatades populars i espectacles de lliure accés, en un horari continuat de 16 a 20 hores, inclòs el dia de Cap d’Any. L’oferta de lleure es complementa amb quatre food trucks amb propostes gastronòmiques diverses.
La polsera estel·lar, amb un cost de 3 euros, inclou un val de 2 euros per gastar als establiments del casc antic, en una aposta del comú per potenciar el comerç local. Com a cloenda de l’Estelàrium, els Reis d’Orient també canviaran d’ubicació i arribaran a la plaça de l’Església.