TRADICIONS
Canillo recupera l’Ossa de Caselles després de més de 80 anys
La Festa Major del Vilar acollirà demà la representació que no se celebrava des de 1942, amb un enfocament centrat en la cultura popular i el teatre
Canillo reviurà demà l’Ossa de Caselles, una de les tradicions més emblemàtiques de la parròquia que no s’havia representat des de l’any 1942. L’acte tindrà lloc a l’església de Sant Joan de Caselles, amb la participació de l’Animal Escola de Teatre, i forma part de la Festa Major del Vilar.
La jornada començarà a les 16 hores amb la missa solemne, seguida de l’actuació d’Iñaki Barrocal. A les 17 hores es donarà pas al ball de l’ossa, que es farà a l’exterior de l’església i que busca posar en valor la memòria i el patrimoni cultural del poble.
Antigament l’ossa esperava els veïns a la sortida de l’església per iniciar el ball, primer amb les noies, després amb els nois i, finalment, amb la participació de tot el poble, segons expliquen des del comú. El cònsol major, Jordi Alcobé, ha subratllat que “amb aquesta recuperació es reivindica la memòria col·lectiva i es posa en valor una tradició canillenca antiga que ara torna per quedar-se”. L’organització convida veïns, veïnes i visitants a participar en aquesta cita única i històrica.