Cultura
Ordino incorpora per primera vegada el 'Cant de la Sibil·la' a la Missa del Gall
L'acte va omplir l'església parroquial ahir la nit
La nit del 24 de desembre, l’església parroquial d’Ordino es va omplir per acollir, per primera vegada, la interpretació del Cant de la Sibil·la, just abans de la celebració de la Missa del Gall. L’acte, que va despertar un gran interès entre veïns i visitants, s’ha integrat enguany dins les celebracions nadalenques de la parròquia com a nova proposta cultural i patrimonial.
El Cant de la Sibil·la és un drama litúrgic medieval que anuncia el Judici Final mitjançant un cant profètic tradicionalment interpretat la nit de Nadal. A Ordino, es va oferir la versió basada en la tradició mallorquina, l’única que ha perdurat sense interrupció i reconeguda per la Unesco el 2010 com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat.
La interpretació va anar a càrrec de les sopranos Jonaina Salvador i Maria Casado, amb Ailen Klosko al violoncel i la narració d’Elena Pérez, creant un ambient de solemnitat i emoció que va captivar el públic assistent.