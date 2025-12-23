ANDORRA LA VELLA
Quinze noves càmeres a l’aparcament Centre Ciutat
El pàrquing millora la seguretat i la gestió de la instal·lació
L’aparcament Centre Ciutat d’Andorra la Vella disposa des d’aquest mes de 15 noves càmeres de videovigilància, instal·lades amb l’objectiu de millorar la seguretat, optimitzar la gestió i facilitar el control en temps real de les instal·lacions. Aquests dispositius se sumen a les 30 càmeres ja existents, repartides entre les nou plantes de l’equipament, i cobreixen especialment les zones d’entrada i sortida, així com l’espai d’estacionament.
El nou sistema permetrà controlar els fluxos d’accés, supervisar els moviments de vehicles i persones i actuar amb més celeritat davant de qualsevol incidència. El senyal de les càmeres es transmet a les sales de control dels serveis d’Aparcaments i de Circulació, fet que permet reduir les rondes presencials dels agents i destinar aquest temps a altres tasques operatives.
Les noves càmeres se sumen a les 30 ja existents a l’aparcament
El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, va subratllar ahir que la mesura respon a la voluntat comunal de garantir “espais més segurs i més ben gestionats”. També va destacar que la iniciativa ajudarà a prevenir actes incívics i reforçarà la seguretat dels vehicles, un aspecte rellevant en un aparcament de rotació alta i ubicat en ple centre urbà.
La iniciativa ha estat impulsada per la unitat de seguretat comunal, recentment creada i adscrita al servei de Circulació d’Andorra la Vella.