Festes
El Pare Noel fa parada a Encamp abans d’iniciar la nit més màgica de l’any
Ha estat aquest matí a Casa Cristo i hi tornarà aquesta tarda de 16 a 18:30h per rebre personalment les cartes dels infants
El Pare Noel ha arribat aquest dilluns al matí a Encamp, on hi romandrà fins aquest dimarts al vespre abans de sortir a repartir els regals a totes les llars. La seva estada s’emmarca dins la programació de Nadal del comú d’Encamp i ha despertat una gran expectació entre les famílies de la parròquia.
Aquest matí, de 10 a 13.30 h, el Pare Noel ha estat a Casa Cristo, on també hi tornarà aquesta tarda de 16 a 18.30 h, per rebre personalment les cartes dels infants que han reservat plaça per conèixer-lo i explicar-li els seus desitjos nadalencs. Durant la visita ha rebut la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans. L’activitat es repetirà demà, 24 de desembre, de 10 a 13.30 h, i totes les places es van exhaurir dies abans, una mostra de la il·lusió que genera aquesta trobada.
Demà a la tarda, a partir de les 18 hores, el Pare Noel iniciarà la seva cavalcada des de la plaça dels Arínsols, acompanyat de l’espectacle itinerant Le Bal, de la companyia Remue Menage. El recorregut passarà pel carrer de la Molina i finalitzarà al parc de l’Ossa, on el Pare Noel rebrà els infants que no hagin pogut entregar-li la carta amb anterioritat. Tant l’entrega de cartes com la cavalcada formen part d’una programació nadalenca pensada per gaudir en família i omplir la parròquia de màgia durant aquestes festes.