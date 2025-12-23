Cultura i tradició
Ordino acollirà per primera vegada el Cant de la Sibil·la la nit de Nadal
Se celebrarà demà a les 23:45 hores, a l'església de la parròquia
La parròquia d’Ordino viurà enguany, per primera vegada, la interpretació del Cant de la Sibil·la la nit de Nadal, just abans de la celebració de la Missa del Gall. L’acte, impulsat pel departament de Cultura, tindrà lloc el 24 de desembre a les 23.45 h a l’església d’Ordino i s’incorpora com una nova proposta cultural i patrimonial dins la programació nadalenca de la parròquia.
El Cant de la Sibil·la és un drama litúrgic d’origen medieval que anuncia el Judici Final a través d’un cant profètic interpretat tradicionalment la nit de Nadal. És una de les manifestacions musicals més antigues del patrimoni europeu, i la versió que es podrà escoltar a Ordino es basa en la tradició mallorquina, l’única que s’ha mantingut viva de manera ininterrompuda al llarg dels segles. Aquesta expressió va ser declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la Unesco l’any 2010, en reconeixement del seu valor històric, cultural i espiritual.
La interpretació anirà a càrrec de les sopranos Jonaina Salvador i Maria Casado, amb l’acompanyament al violoncel d’Ailen Klosko, que aportarà una sonoritat íntima i solemne a l’acte. Els textos seran recitats per Elena Pérez. Aquesta primera edició del Cant de la Sibil·la a Ordino vol esdevenir un espai de recolliment i connexió amb el patrimoni cultural immaterial, reforçant el vincle entre tradició, música i espiritualitat en una data tan significativa com la nit de Nadal.