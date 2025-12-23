LA MASSANA
Les inversions a la xarxa d’aigües i pàrquings disparen el pressupost
El comú va tancar ahir les xifres per al 2026, que s’enfilen fins als 29 milions d’euros, un 19,53% més que l’exercici passat
El consell del comú de la Massana va aprovar ahir els pressupostos per al 2026, que pugen a 28.975.500 euros, una xifra que es dispara prop d’un 20% respecte als comptes de l’any passat, per l’increment de les inversions, que suposen més d’un terç de la despesa total, 10,3 milions. Inversions que van dirigides en dues grans direccions: la millora de la xarxa d’aigua potable i la construcció de nous aparcaments.
La gestió de les xarxes d’aigua potable centra una part rellevant del pressupost i es reforça amb la creació de la Societat d’Aigües de la Massana, un nou instrument que assumirà de manera integral tot el cicle de l’aigua. Es destinaran 2,5 milions d’euros per ampliar la capacitat dels dipòsits, renovar la part d’aigua envellida i millorar els sistemes de control per garantir el subministrament davant l’augment de la població i els efectes del canvi climàtic. Segons va explicar el conseller de Finances, Agustí García, aquesta societat “ha de permetre actuar amb més agilitat, planificar inversions a llarg termini i incorporar eines tecnològiques que ajudin a reduir fuites, millorar el control de la xarxa i garantir el subministrament”.
“La inversió a la xarxa de l’aigua és una prioritat estratègica de la parròquia”
Un altre dels grans eixos del pressupost és la política d’aparcaments, que concentra la part més important en l’àmbit quantitatiu del capítol d’inversions, superant els quatre milions d’euros amb diversos projectes repartits per tota la parròquia. El comú preveu la construcció d’un nou edifici d’aparcament i equipaments a l’Aldosa, així com l’obertura d’un nou aparcament a Arinsal i el desenvolupament d’un projecte per habilitar-ne un altre a Pal. Aquest conjunt d’actuacions respon a la voluntat de millorar la mobilitat, ordenar l’estacionament i alliberar espai als nuclis urbans.
“No són uns comptes elaborats per nosaltres, però no en fem una valoració negativa”
Les operacions corrents preveuen un increment significatiu de la despesa, destinat a garantir el funcionament ordinari del comú i la qualitat dels serveis. El capítol de consum, de béns corrents i serveis, augmenta un 15% amb l’objectiu de modernitzar equipaments, reforçar el manteniment de les infraestructures i millorar la seguretat i l’eficiència en la gestió diària. També creix la despesa de personal, amb l’ampliació de la plantilla fins als 174 treballadors i una actualització salarial del 3% vinculada a l’IPC, una mesura que la corporació justifica per la necessitat de reforçar serveis clau i assegurar un funcionament adequat de l’administració comunal.
La cònsol major, Eva Sansa, va defensar que el pressupost respon a la necessitat de “garantir un servei essencial davant l’augment de població, l’envelliment de la xarxa i els efectes del canvi climàtic”, i va subratllar que la inversió d’aigua és “una prioritat estratègica per a la parròquia”. La minoria es va abstenir en la votació del pressupost. El conseller Guillem Forné va justificar la posició en afirmar que “no són uns comptes elaborats per nosaltres”, tot i remarcar que “no hi ha una valoració negativa del document”.
Endeutament
Es preveu un nivell d’endeutament del 31,8%, una ràtio vinculada a la creació de la Societat d’Aigües. Un crèdit que el comú considera assumible i que ha de permetre afrontar l’elevat esforç inversor sense comprometre l’estabilitat financera ni la gestió futura del comú.
LA CORPORACIÓ ELEVA AL 15% LA CESSIÓ URBANÍSTICA OBLIGATÒRIA PER GUANYAR SÒL
La mesura s’aplicarà tant al sòl urbà com al sòl urbanitzable, així com a les unitats d’actuació de les urbanitzacions, ampliant la capacitat del comú per captar terrenys i planificar el creixement futur de la parròquia. L’acord adoptat en la sessió obre ara un període d’informació pública de 30 dies hàbils perquè la ciutadania pugui consultar la documentació i presentar al·legacions. Es trametrà l’expedient al Govern per a la seva aprovació prèvia, un pas necessari abans de la ratificació definitiva.
La cònsol major va defensar que l’augment de la cessió “és una eina necessària per anticipar les necessitats futures de la parròquia, especialment en matèria d’equipaments públics i serveis”, i va remarcar que la mesura s’emmarca dins del límit legal previst a la Llei general d’ordenament del territori i en una revisió més àmplia del planejament urbanístic.
El Consell cerca reforçar la planificació d’equipaments i serveis en un moment en què la pressió sobre el territori i les necessitats de serveis públics continuen augmentant.