REPORTATGE
Poblet de Nadal d’estrena
La plaça del Poble d’andorra la vella acull l’emblemàtic Poblet de Nadal i s’adapta als nous temps amb canvis d’ubicació i balanç de vendes majoritàriament positiu dels comerciants.
El Poblet de Nadal d’Andorra la Vella afronta aquestes setmanes de les festes de Nadal amb una edició marcada pels canvis derivats de la remodelació de la plaça del Poble. El mercat nadalenc, en funcionament des del 28 de novembre i que s’allargarà fins al 5 de gener, manté el format habitual, però presenta una redistribució diferent de les parades, la pista de gel i les diverses zones temàtiques, un fet que ha condicionat el dia a dia dels comerciants.
La majoria dels paradistes participants acumulen diversos anys de presència al Poblet, alguns des de molt abans que adoptés la denominació actual. “El meu marit fa dotze anys que hi és i jo, vuit. Ell ja hi participava abans que fos Poblet de Nadal”, explica una venedora de restauració. El procediment d’inscripció dels comerços al comú es renova cada any i inclou requisits administratius i sanitaris, però diversos comerciants coincideixen que els que hi són habitualment tenen prioritat a l’hora d’obtenir una parada. “La gent que comença per primera vegada entra normalment en llista d’espera, els que portem més anys entrem directament”, indiquen.
L’element més visible d’aquesta edició és el canvi en la ubicació de moltes parades, motivat per la nova configuració de la plaça després de les obres que han tingut lloc durant tot l’any. La incorporació d’elements fixos ha obligat el comú a replantejar l’estructura del Poblet. “És el primer any que ens canvien el lloc”, assenyalen diversos paradistes, que expliquen que fins ara la disposició era força estable. Amb la nova ordenació, la restauració s’agrupa al Neret, on es troba l’escenari amb música en directe; la pista de gel s’ha traslladat, i l’artesania i els productes dolços s’han distribuït en altres punts de la plaça.
La incorporació d’elements fixos ha replantejaT l’estructura del Poblet
Malgrat la incertesa inicial, amb el Poblet ja en marxa des de fa gairebé un mes, el balanç que fan molts comerciants és positiu. Els paradistes de restauració consideren que la nova ubicació no els ha perjudicat. “La gent que vol menjar busca directament la zona de restauració”, expliquen, tot destacant que en aquest espai també s’hi concentren les actuacions musicals. En altres sectors, el canvi d’emplaçament és habitual d’un any per l’altre. “És el tercer o quart any que hi soc i mai he estat al mateix lloc”, relata una venedora, que apunta que el comú intenta agrupar les parades per tipologia de producte.
Pel que fa a les vendes, alguns comerciants asseguren que la nova distribució els ha beneficiat respecte a l’any passat. “Pel que fa a números ens ha anat millor que en l’última edició”, afirma un paradista que hi participa per vuitè any consecutiu. “La gent ja coneix el negoci des de fa anys i els productes i em busca directament”, assegura un negoci de creps que porta des de l’any 2018 al Poblet. D’altres, en canvi, remarquen l’elevada concentració de parades de dolços i creps que hi ha aquest any, que ha incrementat la competència i alguns s’han vist amb l’obligació de fer canvis per l’alta competència d’aquest producte: “Jo anava a fer creperia, però he vist que em surt més rendible fer pinxos de gofres, que s’està posant de moda i no està tan massificat com les creps”, reconeixia una paradista que començava aquest any.
Amb Nadal a les portes i encara setze dies d’activitat al davant, el Poblet entra ara en el període de màxima afluència. Els comerciants coincideixen que la remodelació de la plaça ha fet inevitables els canvis d’aquest any i que caldrà valorar amb més perspectiva si la nova distribució es consolida en futures edicions. De moment, el funcionament del mercat i l’afluència de públic es mantenen en la línia d’altres anys en aquestes dates centrals de les festes.