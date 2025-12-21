CANILLO
El Palau de Gel amplia horaris per Nadal i obre per primera vegada el dia 25 de desembre
El complex prepara una programació especial amb activitats familiars i una sessió nocturna amb DJ
El Palau de Gel celebrarà les festes de Nadal amb una programació especial que inclou horaris ampliats, activitats per a tots els públics i l’obertura excepcional el dia de Nadal, 25 de desembre. La proposta es completa amb una sessió nocturna amb DJ i ofertes gastronòmiques especials. La directora del centre esportiu, Sira Puig, ha explicat que l’objectiu d’aquesta iniciativa és oferir “una alternativa d’oci tant a les famílies del país com als visitants” en unes dates assenyalades, tot convertint l’equipament en “un espai de trobada, celebració i experiències compartides”.
Obertura especial el dia de Nadal
El 25 de desembre, el centre obrirà en horari de tarda. La pista de gel estarà operativa de 16.30 a 19.30 h, mentre que la Zona Splash funcionarà de 16.00 a 20.00 h. Les persones que adquireixin una entrada per a qualsevol activitat durant aquesta jornada rebran una degustació dolça gratuïta al restaurant. “Volem que venir al Palau de Gel durant el Nadal sigui una experiència completa, que combini activitat, diversió i gastronomia”, ha remarcat Puig.
La programació especial s’iniciarà el 24 de desembre amb l’arribada del Pare Noel a les 18.30 h. La pista de gel estarà oberta aquell dia de 16.00 a 17.30 h. Del 26 al 30 de desembre, el Palau de Gel ampliarà l’horari de patinatge fins a les 21.00 h.
Un dels actes destacats tindrà lloc el 27 de desembre amb la sessió nocturna Ice&Fun, a partir de les 21.30 h, amenitzada pel DJ Kevinaso. El preu de l’entrada serà de 21 euros per a adults i 18 euros per a infants de 6 a 12 anys, amb un descompte del 50% per a les persones que ja hagin patinat el mateix dia. A més, el restaurant oferirà un got de brou calent als participants.
Pel que fa a l’1 de gener, la pista de gel obrirà de 12.00 a 14.00 h i de 16.30 a 21.00 h, mentre que la Zona Splash estarà disponible de 16.00 a 21.00 h. El restaurant romandrà obert durant tota la jornada.