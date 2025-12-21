ESCALDES-ENGORDANY
La millora del parc de la Mola, inversió estrella del comú el 2026
El pressupost comunal d’Escaldes-Engordany per a l’any vinent inclourà una partida destacada per a la millora del parc de la Mola. Així ho ha avançat la cònsol major, Rosa Gili, que ha qualificat el projecte com una de les actuacions d’inversió previstes en un exercici que tornarà a ser “important” dins els paràmetres de la parròquia. Segons ha detallat, el parc presenta “problemes de fuites d’aigua” a la font i una accessibilitat deficient, agreujada per la presència de marbre lliscant. El comú preveu resoldre aquestes incidències i “retocar una mica” l’espai per fer-lo més accessible i segur.
Gili ha explicat que el pressupost es manté en la línia dels darrers anys, amb un fort component inversor, tot i que sense grans projectes com els aparcaments del Falgueró o de l’Església. En aquest sentit, ha destacat també la renovació de l’aparcament de Caldea, que permetrà guanyar places i modernitzar l’equipament, en coherència amb la construcció del nou hotel. A més, ha posat en relleu les colònies d’Engolasters, una actuació “petita” però de gran valor simbòlic i pràctic per a la parròquia i el país.
La cònsol ha insistit en la voluntat de mantenir i dignificar els espais públics i els edificis comunals, recordant deficiències heretades com la façana del Prat del Roure. Finalment, ha apuntat que també es treballa en polítiques d’habitatge, tot i que els detalls es faran públics més endavant.