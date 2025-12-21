CULTURA
Les corals d’Encamp i la Massana donen la benvinguda al Nadal amb un concert conjunt
L'acte ha reunit cantaires de les dues formacions, amb peces tradicionals i contemporànies
La Coral Sant Miquel d’Encamp i la Coral Sant Antoni de la Massana han ofert avui un concert nadalenc conjunt per celebrar l’arribada del Nadal. L’actuació ha tingut lloc a les 12.30 hores a l’església de Santa Eulàlia d’Encamp en un acte obert al públic. El concert ha reunit cantaires de les dues formacions, que han interpretat un repertori nadalenc amb peces tradicionals i contemporànies.
La mateixa església de Santa Eulàlia ja va acollir fa aproximadament un mes un concert coral conjunt en què van participar una quarantena de cantaires de la Coral Sant Miquel d’Encamp, la Coral Sant Antoni de la Massana i la Coral Rocafort de Sant Julià de Lòria. Aquella actuació va oferir un repertori variat que va combinar peces tradicionals, obres populars i fragments d’òpera, i també va servir per fer una crida a sumar-se a l’activitat coral d’Encamp, oberta a persones de totes les edats.