LLEI DE SOSTENIBILITAT FINANCERA
Els comuns podran gastar fins a 321 milions
El Tribunal de Comptes fixa en aquesta xifra el límit global de despesa per al 2026
El Tribunal de Comptes ha fixat en 321 milions d’euros el límit global de despesa permesa als set comuns per a l’exercici del 2026. La xifra s’ha fet pública a través d’un edicte al BOPA, d’acord amb el marc establert per la Llei de sostenibilitat financera i d’estabilitat pressupostària i fiscal.
Andorra la Vella disposarà del marge més ampli, amb una capacitat de despesa fixada en 80 milions, gairebé una quarta part del total. La segueix Escaldes-Engordany, amb un límit de 60 milions, i Encamp, amb 50. Són els tres comuns amb més capacitat pressupostària per a l’any vinent.
80 milions podrà gastar Andorra la Vella
Canillo tindrà una despesa màxima autoritzada de 35 milions, mentre que la Massana podrà gastar-ne fins a 31. Sant Julià de Lòria comptarà amb un sostre de 40 milions i Ordino se situa a la cua, amb 25 milions com a límit. La suma total reflecteix les diferències de dimensió, població i estructura administrativa de cada parròquia.
Pel que fa a l’endeutament, Canillo i Sant Julià de Lòria són els comuns amb una ràtio més alta respecte a la mitjana d’ingressos dels últims tres exercicis, amb valors del 99,3% i del 98%, respectivament. Al contrari, Escaldes-Engordany (47,5%), la Massana (46,6%) i Andorra la Vella (49,9%) es mantenen per sota del 50%. Encamp (50%) i Ordino (65%) ocupen una posició intermèdia.
25 milions d’euros podrà gastar canillo
Quant a la despesa corrent, Escaldes-Engordany lidera amb una taxa de creixement del 20%, seguida d’Ordino (18%) i la Massana (15%). Canillo i Encamp tenen autoritzat un increment del 10%, mentre que Sant Julià (9%) i Andorra la Vella (8%) hauran de ser més restrictius.
Canillo i Sant Julià són els comuns amb una ràtio més alta d’endeutament
Aquestes xifres han servit de base per a la redacció dels pressupostos locals i responen a l’objectiu d’alinear la política fiscal dels comuns amb la de l’Administració general, que ja va publicar els seus propis límits el mes d’octubre passat. El conjunt d’indicadors busca garantir l’equilibri pressupostari i la sostenibilitat de les finances públiques a llarg termini.