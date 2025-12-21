ORDINO
Coma confia que les obres del centre sociosanitari comencin el 2027
El plec de bases per iniciar el procés de licitació del projecte podria estar llest el 2026
La cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, ha avançat recentment en unes declaracions que el plec de bases necessari per iniciar el procés de licitació del futur centre sociosanitari de la parròquia podria estar llest al llarg del 2026. I, si tot va bé, les obres podrien començar també el 2027, tot i que la data exacta d'inici dependrà de la presentació de les empreses interessades i de l'acceptació del concurs.
El projecte, que es vol ubicar a la Cortinada, concretament a la zona del Camp de Ceró, dependrà, com ja es va comentar en una sessió de comú, del suport privat per poder tirar-lo endavant. Això és perquè des de la corporació no es disposa de la capacitat ni del coneixement necessari per gestionar un centre d’aquestes característiques. Tal com ha recordat la cònsol, la contribució del comú es podria limitar a les exempcions d'impostos de construcció, mentre que la gestió del centre hauria de recaure en una entitat privada, com ja fa el Govern amb altres centres del país. "No tenim les dades per saber quines són les necessitats d’Andorra, pel que necessitem que Afers Socials ens ajudi en aquest sentit" comentava Coma. "Està clar que aquest centre, que serviria principalment a la gent de les valls del nord, ha de ser un centre sociosanitari per al conjunt del país. Per això, pensem que el fet que el Govern participi en el terreny i en el plec de bases ens ajudaria molt a tirar endavant aquest projecte" afegia.
Pel que fa a la ubicació del centre, Coma ha destacat que es vol construir en un terreny de Casa Rossell, però per poder-ho fer, caldrà l'autorització del Govern, ja que els propietaris dels terrenys són de la seva competència. Així, el comú haurà de sol·licitar aquesta autorització per poder utilitzar un d'aquests terrenys per al projecte del geriàtric.
Coma ha detallat també que ja s'ha fixat una reunió amb el Govern per al mes de gener per abordar el projecte i avançar en la redacció del plec de bases.