Andorra la Vella
La plaça del Poble acull per primer cop la tradicional Cursa del Petit Santa Claus
La jornada festiva i esportiva ha reunit prop de 150 infants amb curses adaptades, animació nadalenca i activitats per a tota la família
La plaça del Poble d’Andorra la Vella ha estat l’escenari, per primera vegada, de la tradicional Cursa del Petit Santa Claus, una cita nadalenca pensada per als més petits, fins als 10 anys, que la corporació de la capital organitza cada Nadal. Fins ara, la prova s’havia celebrat habitualment a l’Estadi Comunal o al Parc Central, però enguany s’ha apostat per aquest nou emplaçament al centre de la parròquia.
La cursa, organitzada pel Departament d’Esports del Comú d’Andorra la Vella, ha reunit al voltant de 150 infants inscrits, una xifra similar a la d’altres edicions. Segons ha explicat Laura Baró, tècnica esportiva del comú, la participació es divideix en curses segons l’any de naixement dels nens i nenes. “Va des dels 0 fins als 10 anys i hem organitzat un total de 12 curses, amb recorreguts adaptats a cada edat”, ha detallat.
Les distàncies han anat des dels 30 metres per als més petits fins a un recorregut més llarg que ha inclòs la zona de la passarel·la Rosa Ferrer i el pas per la plaça del Poble, amb sortida i arribada al mateix punt.
Més enllà de l’aspecte esportiu, la jornada ha tingut un marcat caràcter festiu. Tots els participants han rebut un obsequi, una copa commemorativa i xocolata, consolidant-se així com una activitat familiar i lúdica que fomenta l’esport entre els infants i que, amb el canvi d’ubicació, ha volgut apropar encara més l’esperit nadalenc al centre d’Andorra la Vella.