El pressupost comunal del 2026 inclourà reformes al Parc de la Mola
Gili ha anunciat que també es renovarà l’aparcament de Caldea
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha avançat que el pressupost comunal per a l’any vinent "serà, dins dels paràmetres d'Escaldes, important". Així ho ha explicat en declaracions a l'Agència de Notícies Andorrana (ANA), tot indicant que es manté "en la línia d’aquests darrers anys". Segons la cònsol, el document "s’està acabant de tancar" i es presentarà públicament "d'aquí a uns dies".
Tal com ha apuntat, el pressupost inclourà "molta inversió, com n’hem tingut des que hem arribat". Entre aquests, ha destacat les colònies d’Engolasters, un projecte que ha qualificat de "petit dins del que cap", però que "ens fa molta il·lusió", ja que considera que "era una necessitat" que "agrairà tant Escaldes com el país".
Gili també ha parlat d'actuacions a diferents places públiques. En aquest sentit, ha assenyalat que en el parc de la Mola "tenim problemes de fuites d’aigua" amb "la font". D'igual manera, es vol "retocar una mica" l’espai, tant per solucionar aquestes incidències com per millorar "l’accessibilitat", ja que actualment "no és massa fàcil" i "hi ha aquest marbre que patina".
Un altre dels punts destacats és la renovació de l’aparcament de Caldea. Segons Gili, a aquest equipament "li convé una renovació", especialment tenint en compte "tot el projecte que s’està fent al nou hotel de Caldea". En aquest sentit, ha afirmat que "era important actuar una mica en el mateix sentit", ja que "si es vol fer un lloc d’un cert estànding i que tingui èxit, no pot ser que hi hagi un pàrquing en mal estat".
La cònsol major ha explicat que aquesta actuació també permetrà "recuperar més places", un aspecte que ha qualificat de "molt important", especialment tenint en compte que "desapareixeran altres aparcaments" de la parròquia.
En aquest àmbit, ha recordat que el comú ha apostat per "invertir en el manteniment dels edificis", ja que quan l’actual equip va arribar al govern comunal, "teníem uns edificis que no s’hi havia fet manteniment". Per a exemplificar la seva afirmació, la cònsol ha fet esment del cas de "la façana del Prat del Roure", que "es començava a caure".
La cònsol major ha precisat que, a diferència d’altres exercicis, "no hi ha grans projectes" com els grans aparcaments del Falgueró o de l’Església. Tot i això, ha puntualitzat que "no hi ha res de petit". Finalment, ha avançat que també es treballa en qüestions vinculades a l’habitatge, “lligades amb la revisió del pla d’urbanisme”, amb la voluntat de “pensar en coses d’intentar veure com podem ajudar més”, tot i que ha remarcat que aquests aspectes “els explicarem quan toqui”.