ESCALDES-ENGORDANY
Gili afirma que el Govern no ajuda a aturar la “bogeria immobiliària”
La cònsol major reclama a l’executiu accions “clares i fermes, i no marejar la perdiu”
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, apunta que “fa bastants anys que es parla d’aquesta bogeria immobiliària, però el Govern tampoc ens ha ajudat gaire”. Així ho afirma en declaracions a l’Agència de Notícies Andorrana. Segons Gili, “es va fer aquella famosa llei dels estudis de càrrega”, però allò “al final no aturava res”. “Només deia que s’ha d’estudiar, però mentrestant les coses avancen”, assenyala.
“El 2018, DA permet [...] que apareguin aquestes torres”
Tal com apunta, “no s’acaba d’entendre aquest discurs” del Govern. “Si realment ens preocupa el país, ens preocupa el paisatge i ens preocupen les repercussions, s’han de fer actuacions clares i fermes, i no marejar la perdiu, intentar intoxicar o donar la culpa als altres”, critica, tot referint-se a la polèmica derivada de la construcció de les noves torres a Escaldes-Engordany. Per tant, “si DA es penedeix del que va fer, doncs perfecte. Els agafem el guant. Fem una comissió de treball i entre tots tractem de buscar una solució”, recalca.
Segons Gili, “el 2018, DA permet aquest canvi al Clot d’Emprivat i fa que apareguin totes aquestes torres”. “A partir d’aquí hi ha una especulació molt gran. Nosaltres quan vam arribar, vam intentar veure què hi podíem fer. Llavors, és clar, els tècnics ens diuen que en l’àmbit jurídic hi ha uns drets d’edificació generats”, explica. És a dir, “hi ha una gent a la qual se li han donat uns drets i això no ho pots treure”, va afegir. Per tant, “trobo una mica lleig totes aquestes declaracions”.
“Ara fan [demòcrates] com si se’n poguessin desentendre”
Fa uns dies, el ministre portaveu, Guillem Casal, va assenyalar en declaracions a l’Agència de Notícies Andorrana que “la presència de les torres al mig de la vall central no fa que hi hagi una degradació mediambiental major o menor que la que hi havia abans”. En resposta a això, Gili apunta que “si tenen impacte o no tenen impacte, jo crec que se li hauria de demanar a la gent del carrer millor”. Perquè a “mi em fa la impressió que hi va haver un rebuig molt important al carrer”, detalla.
Gili lamenta que les torres són “un espai amb alçada, que de cop tapa les vistes, tapa el sol, i, per tant, jo crec que d’impacte sí que en té”. “També és curiós que ara diguin això. És a dir, les torres les van permetre ells. Ara fan com si se’n volguessin desentendre. És molt difícil que se’n desvinculin quan és ministra [Trini Marín] la que era la cònsol major quan les torres van aprovar-se”, recalca la cònsol.