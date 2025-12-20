REPORTATGE
En formació com a l’exèrcit
Els comerços més Concorreguts d’Andorra la Vella hauran de garantir que els clients no ocupen tota la voravia i que els vianants poden passar-hi.
La proliferació, a Andorra la Vella, de comerços impulsats per figures destacades de l’star-system de YouTube i Instagram i de negocis viralitzats a les xarxes socials amenaça de generar un problema d’ordre públic. Pescats pels algoritmes, els reels i les stories, milers de residents i turistes hi concorren, delerosos de consumir els productes i serveis oferts pels influenciadors de moda. Sovint, sobretot al pic de la temporada alta, l’afluència d’influenciats és tan gran que les voravies situades just al davant d’aquests negocis se saturen i ja no poden fer la seva funció: permetre que els vianants es desplacin amb seguretat per la ciutat. De vegades els embussos són tan prominents que els vianants han de desviar-se i trepitjar la calçada per continuar la marxa.
Amb l’objectiu de garantir que els ciutadans puguin continuar circulant amb normalitat per les voravies i evitar possibles problemes de convivència amb el trànsit rodat, en el pròxim consell de comú –la sessió se celebrarà abans del final d’any– es votarà una modificació de l’ordinació de la via pública per obligar els comerços més concorreguts a disposar d’un pla de gestió de cues. L’ordinació també inclourà sancions per als infractors. La mesura no s’aplicarà de manera generalitzada a tots els comerços, sinó als casos en què el creixement i la tipologia de negoci generin concentracions de persones que puguin afectar l’ordenament de l’espai públic.
“La voravia és de tots i la ciutadania ha de poder-hi passar sense cap problema”
Centenàries
Aquesta setmana el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ja es va reunir amb el responsable d’un dels comerços afectats, la Creperia de la Rotonda, per començar a marcar prioritats, amb un objectiu clar. “La voravia és de tots i la ciutadania ha de poder-hi passar sense cap problema”, va assenyalar aquesta setmana el cònsol major, Sergi González, en una conversa amb els periodistes.
Actualment, ja s’han instal·lat catenàries per ordenar l’accés i evitar aglomeracions de persones a la via pública. Segons va explicar González, el responsable de l’establiment està col·laborant i mostrant preocupació per la situació en un treball conjunt que, va assegurar, “comença a donar els seus fruits”. El comú reconeix que el problema preocupa els ciutadans. “Ens hem d’avançar i començar a gestionar aquestes situacions”, va assenyalar el cònsol, que va remarcar que el que haurà de prevaldre és el dret dels vianants a caminar tranquil·lament per les voravies.
Els propietaris hauran de col·locar centenàries a la voravia
D’altra banda, a partir de l’any vinent els bars i restaurants de la part alta del passeig del riu –és a dir, els que estan situats just després del pont de París– s’estalviaran el 50% de la taxa de terrasses si adeqüen estèticament el mobiliari. La mesura s’alinea amb el nou reglament de terrasses aprovat a l’estiu específicament per a aquesta zona, i que entrarà en vigor l’1 de gener.
Segons la normativa, les terrasses s’han d’unificar estèticament i s’han se situar tocant a l’establiment o a la barana del riu. Els para-sols i els elements de tela han de ser de color negre, així com el mobiliari, que ha de mantenir el mateix material, disseny i color. A més, les taules i cadires han d’incorporar tacs de goma per reduir el soroll i minimitzar les molèsties al veïnat i s’ha de garantir el pas als vianants.