LA MASSANA

‘Ràdio dels Somiadors’, un pòdcast creat pels infants de l’esplai

Infants del casal.

Redacció

La parròquia de la Massana ha posat en marxa Radio dels Somiadors, un pòdcast creat íntegrament pels infants de l’Esplai local, amb l’objectiu de fomentar la participació, la creativitat i l’expressió oral dels més joves. El projecte permet als nens i nenes gravar i compartir continguts audiovisuals elaborats per ells mateixos.

La consellera d’Educació, Joventut i Esports, Bet Rosell, ha destacat que el projecte permet connectar els infants amb la realitat de la Massana i donar-los veu, alhora que fomenta valors com la creativitat, la companyonia i la participació.

