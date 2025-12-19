Cultura
Ordino incorpora una escultura de Bonaventura Riberaygua al camí ral
L’obra Robocop, creada amb peces d’un antic molí, s’exhibeix ara públicament gràcies a la cessió de la família al comú
El camí de Santa Bàrbara, a Ordino, incorpora des d’aquesta setmana una nova peça escultòrica en un espai públic i obert a tothom. Es tracta de l’obra Robocop, datada dels anys cinquanta i elaborada per l’artista Bonaventura Riberaygua amb peces i engranatges de ferro d’un antic molí de Cal Sabater, situat a Escaldes. L’escultura, que fins ara formava part de la col·lecció privada de la família Riberaygua, passa a exhibir-se públicament al camí ral per voluntat expressa dels propietaris.
La instal·lació ha estat possible gràcies a un conveni de cessió gratuïta signat amb el comú d’Ordino, que n’assumeix la custòdia i el manteniment. A l’acte d’inauguració hi han assistit els cònsols d’Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, la consellera de la majoria Cristina Montolio i familiars de l’artista.