Andorra la Vella
Els comerços més concorreguts hauran de garantir que les cues no ocupen la voravia
El comú ja ha començat a parlar amb els comerços afectats
El comú d'Andorra la Vella ha iniciat actuacions per garantir que la ciutadania pugui circular amb normalitat per les voravies, davant l’augment de cues generades per alguns establiments comercials. Aquesta setmana, el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ja s’ha reunit amb el responsable d’un dels comerços afectats per començar a marcar prioritats, amb un objectiu clar, segons va apuntar dijous el cònsol major, Sergi González, en la roda de premsa posterior al consell de comú: “La voravia és de tots i la ciutadania ha de poder-hi passar."
A més, en el proper consell de comú es votarà una modificació de l’ordinació de via pública que inclourà sancions i l’obligació de disposar d’un pla de gestió de cues per a determinats establiments comercials. Aquesta mesura no s’aplicarà de manera generalitzada a tots els comerços, sinó als casos en què el creixement i la tipologia de negoci generin concentracions de persones que puguin afectar l’espai públic.