El comú aprova un pressupost rècord amb 15 milions d’euros en inversions
El còmput total s’enlaira fins als 45,65 milions per al 2026, un dels més ambiciosos del país
Encamp va aprovar el pressupost per al 2026, que assolirà els 45,65 milions d’euros, amb una previsió d’inversions de 15,86 milions d’euros, situant-se com un dels més ambiciosos del país. La cònsol major, Laura Mas, va destacar que es tracta d’un “pressupost ambiciós però responsable, per seguir invertint en la parròquia i en la transformació de l’espai públic, la millora de la qualitat dels serveis a les persones i el posicionament d’Encamp i el Pas com a destinacions de turisme esportiu i familiar”.
La ràtio d’endeutament de la parròquia se situa en el 35,64%
Entre les actuacions principals per a l’any que ve hi ha la remodelació de l’avinguda Joan Martí, la plaça de l’Església del Pas de la Casa i els centres esportius, amb especial èmfasi en una reforma integral del centre esportiu del Pas de la Casa. Actualment, la ràtio d’endeutament de la parròquia se situa en el 35,64%, que està molt lluny del límit màxim del 200%.
El consell de comú va adjudicar la remodelació de la plaça de l’Església del Pas de la Casa, que començarà el maig del 2026, a l’empresa Promocions i Obres GEC SAU, per un import d’1.409.074,36 euros. La reforma inclou la renovació del paviment amb granit, millora de l’accessibilitat universal, rehabilitació de façanes i coberta de l’església, i la substitució de jardineres per solucions paisatgístiques més sostenibles. També es crearà una nova parada de transport públic amb capacitat per a 30 persones i es modernitzaran els serveis bàsics i l’enllumenat amb criteris de sostenibilitat.
El consell de comú també va adjudicar dues actuacions per reformar la sala de congressos i els lavabos del Complex esportiu i sociocultural, adjudicats a Construccions Neu per 191.026,77 i 192.387,03 euros, respectivament, amb especial atenció a l’accessibilitat i la normativa vigent. A més, es cobrirà i es canviarà la gespa d’una de les pistes de pàdel de Prada de Moles, per un import de 286.455,14 euros.