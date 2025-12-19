PRESSUPOST
La caiguda de la construcció minva els ingressos del comú d’Ordino
La corporació preveu un dèficit de 4,8 milions que es cobrirà amb endeutament
El comú d’Ordino va aprovar ahir el pressupost per a l’exercici del 2026, que preveu uns ingressos de 16,2 milions d’euros i una despesa total de 21 milions. El document, que es va aprovar amb l’abstenció de la minoria, va tancar-se amb una diferència negativa de 4,8 milions que es va decidir cobrir mitjançant endeutament per tal de mantenir l’estabilitat financera comunal.
“No podem dependre només dels ingressos de la construcció. Hem de fer un pas més enllà”
El conseller de Finances i Pressupost, Ludovic Albós, va explicar que el pressupost es va elaborar amb “criteris de prudència, realisme i responsabilitat”, tenint en compte el context econòmic actual i les previsions a mitjà termini. Albós va advertir que per al 2026 s’esperava una disminució dels ingressos d’1,3 milions d’euros, sobretot a causa de la davallada de l’activitat urbanística. “Això comporta una caiguda significativa de la recaptació d’impostos vinculats a la construcció, estimada en prop de dos milions d’euros”, va precisar.
“Cal aturar la contractació de personal per evitar que la massa salarial continuï amunt”
Durant la roda de premsa posterior, Albós va insistir en la necessitat de buscar noves fonts d’ingressos. “Avui ens plantegem que no podem continuar depenent únicament i exclusivament dels ingressos de la construcció. Hem de fer un pas més enllà i això ho hem de fer de la mà de Govern”, va dir. També va apuntar que la parròquia disposava encara d’un marge de dos o tres anys abans que s’esgotessin els recursos disponibles, gràcies a la tresoreria actual i un endeutament controlat, informa l’ANA.
El pressupost reserva 4,6 milions d’euros a inversions, com l’ampliació d’aparcaments (820.000 euros), la xarxa d’aigua potable (800.000), la renovació de maquinària i vehicles (800.000) o la construcció d’una nova nau comunal (400.000). A més, la despesa corrent ascendeix a 14,8 milions, amb un increment moderat per l’augment de personal i noves obligacions legals.
El conseller de la minoria Enric Dolsa va mostrar preocupació per “una despesa de personal descontrolada” i va demanar limitar contractacions. També va criticar que gran part dels ingressos provinents del Govern es destinessin a despesa corrent en lloc d’inversions. Finalment, Albós va anunciar un increment del 5% en les tarifes d’aparcament dins de l’ajust de taxes per compensar la davallada d’ingressos.