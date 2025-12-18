CANILLO
El Sunset Park Peretol és l’epicentre de la cultura urbana amb el Virolat
El concurs d’‘snowskate’ és la principal novetat de la segona edició del festival
El Sunset Park Peretol serà l’escenari, demà i dissabte, de la segona edició del festival de grafit i cultura urbana Virolat. La novetat principal d’aquest any serà el concurs d’snowskate (dissabte a les cinc de la tarda), una disciplina híbrida entre l’snowboard i l’skate que es practica amb un monopatí sense rodes, fet que permet moure els peus amb total llibertat. El certamen tindrà el fil musical dels DJ Nil Graells i Ciretek.
L’espai obrirà a les dotze del migdia i tancarà a dos quarts de deu de la nit. Durant els dos dies nou grafiters pintaran en directe. Quatre –Toek, Malov, Miskki i Atom– són andorrans. La resta venen de Colòmbia, tot i que resideix a Barcelona (Tropidelia), el Líban (Kabrit i Renoz) i Catalunya (Yawe).
La programació s’iniciarà demà a dos quarts de tres de la tarda amb un grafit col·lectiu a càrrec de les guanyadores del II Concurs de grafit del Lycée Comte de Foix. A les cinc s’inaugurarà l’exposició fotogràfica Paisatges subtitulats, del fotògraf Jean-Guy Ubiergo, procedent de Tolosa. La mostra, segons explica la impulsora del festival, Andrea Camp, proposa una mirada singular sobre els grafits en els entorns rurals. La jornada es tancarà, a partir de les set, amb una batalla de rap organitzada pel col·lectiu AD-Battles.
Dissabte el pòdcast Fvuck i Lloc emetrà un programa a l’hora del vermut. A la tarda, a partir de les tres, Andrea Camp i Sim Marek oferiran un taller d’sketching obert a totes les edats a partir dels 10 anys, conduït per Andrea Camp i Sim Marek. El festival es clourà amb un concert de rap a càrrec de Ciretek.