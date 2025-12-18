Sessió de comú
Ordino aprova un pressupost de 21 milions per al 2026
El comú deixarà d'ingressar 1,3 milions per la caiguda de la construcció
El comú d’Ordino ha aprovat aquest dijous, en el marc de la sessió de consell de comú, el pressupost per a l’exercici 2026, que preveu uns ingressos de 16,2 milions d’euros i una despesa total de 21 milions d’euros, amb un volum d’inversió de 4,6 milions d’euros. El pressupost, que s’ha aprovat amb l’abstenció de la minoria, es tanca amb una diferència negativa de 4,8 milions d’euros, que serà assumida mitjançant endeutament, amb l’objectiu de mantenir l’estabilitat financera de la corporació comunal.
El conseller de Finances i Pressupost, Ludovic Albós, ha destacat que els comptes s’han elaborat amb “criteris de prudència, realisme i responsabilitat”, tenint en compte el context econòmic actual i les previsions a mitjà termini de la parròquia. En aquest sentit, ha remarcat que per al 2026 es preveu una disminució dels ingressos d’1,3 milions d’euros, que s'atribueix principalment a la reducció de l’activitat urbanística, fet que comporta una davallada significativa de la recaptació d’impostos vinculats a la construcció, estimada en prop de dos milions d’euros.
Albós, de fet, ha explicat en el marc de la roda de premsa posterior a la sessió de consell de comú que es volen buscar noves vies d’ingressos fora de la construcció. "Avui ens plantegem que no podem continuar depenent única i exclusivament dels ingressos de la construcció. Hem de fer un pas més enllà i això ho hem de fer de la mà de Govern, perquè finalment són ells els que autoritzen noves activitats comercials i que ens poden ajudar a tirar endavant i a buscar noves alternatives" ha comentat Coma. De fet, Albós ha assenyalat que la parròquia disposa encara d’un marge de dos o tres anys abans que els recursos disponibles s’esgotin. "Durant aquest temps encara podem mantenir l’equilibri gràcies a la tresoreria existent i a un marge d’endeutament controlat. Però passat aquest període haurem de ser molt curosos amb les despeses i valorar l’ús del deute per no comprometre l’estabilitat financera a llarg termini" ha explicat el conseller.
Albós ha destacat que es prioritzaran els serveis públics essencials, com l’educació, les escoles bressol o els centres esportius, i que es podria reduir gradualment la inversió per contenir el dèficit sense afectar els serveis a la ciutadania. També ha remarcat que qualsevol decisió sobre inversions futures es prendrà de manera progressiva, i que s'evitaran retallades brusques i assegurant la sostenibilitat dels comptes.
El conseller de la minoria, Enric Dolsa, ha manifestat la seva preocupació per la despesa creixent de personal, que considera que està descontrolada. De fet, ha comentat que caldria aturar la contractació de personal per evitar que la massa salarial del comú continuï incrementant-se sense control, ja que això repercuteix en dèficits pressupostaris que acaben pagant els ciutadans i les empreses. A més, també ha destacat que gran part dels ingressos del comú provenen de la transferència de capital de l’administració central, i ha criticat que ara una majoria d’aquests fons es destinen a despeses corrents en lloc d’inversions.
Entre les principals inversions previstes destaquen els aparcaments horitzontals, amb una dotació de 820.000 euros; la tercera fase del desplegament de la xarxa d’aigua potable, amb 800.000 euros; la renovació de maquinària i vehicles, també amb 800.000 euros; la construcció d’una nova nau comunal, amb 400.000 euros; i actuacions en transport públic per un import de 390.000 euros. El pressupost també contempla partides destinades a la millora dels parcs infantils (200.000 euros), inversions en administració electrònica (250.000 euros), la continuïtat del pla d’embelliment plurianual (797.200 euros) i la implantació de sistemes de calefacció d’aigua amb criteris d’eficiència energètica (70.000 euros).
La despesa corrent ascendeix a 14,8 milions d’euros, amb un increment moderat respecte a l’exercici anterior, principalment derivat de l’augment de la despesa en personal, subvencions i noves obligacions legals.
En la sessió també s’ha posat de manifest que per a l’any vinent no es preveuen noves inversions en grans equipaments, sinó que es prioritzaran les actuacions de manteniment, especialment al Centre Esportiu d’Ordino (CEO), tenint en compte l’antiguitat de les instal·lacions i la necessitat de garantir-ne el bon funcionament. Finalment, el consell de comú ha aprovat les ordinacions tributàries i de preus públics per a l’exercici 2026, així com el calendari fiscal.
Els aparcaments pujaran un 5%
Albós ha comentat que es contempla ajustar lleugerament taxes i preus públics per equilibrar part de la disminució de recaptació, amb increments raonables que no superin l’IPC, i amb un augment específic del 5% en aparcaments per aproximar-los a la mitjana d’altres parròquies. Albós ha subratllat que l’objectiu és diversificar les fonts d’ingressos, deixant enrere la dependència exclusiva dels impostos sobre la construcció i fomentant noves activitats econòmiques amb la col·laboració del Govern d'Andorra.