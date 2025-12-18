Comunicació a la infància
La Massana impulsa “La Ràdio dels Somiadors”, un podcast creat pels infants de l’Esplai
El projecte fomenta les habilitats comunicatives, la creativitat i la participació dels més petits en la vida de la parròquia
El comú de la Massana ha posat en marxa un nou projecte educatiu sota el nom de “La Ràdio dels Somiadors”, un podcast creat íntegrament pels infants de l’Esplai. La iniciativa neix arran de la bona acollida de la Setmana temàtica de comunicació celebrada durant l’estiu i té com a objectiu potenciar les habilitats comunicatives dels nens i nenes, així com apropar-los a l’actualitat de la parròquia.
La consellera d’Educació, Joventut i Esports, Bet Rosell, ha destacat que el projecte permet connectar els infants amb la realitat de la Massana i donar-los veu, alhora que fomenta valors com la creativitat i la participació. Al capdavant de la iniciativa hi ha el monitor Víctor Bernat, que subratlla que l’activitat ajuda els participants a aprendre a elaborar guions radiofònics, cercar informació, locutar i treballar en equip, adquirint competències comunicatives i digitals útils per al seu futur, tot en un entorn lúdic.
Actualment, ja es pot escoltar un episodi de benvinguda i el primer capítol dedicat a les festes nadalenques de La Ràdio dels Somiadors al web del comú. El projecte compta amb la col·laboració de Neela Studio i es preveu que continuï creixent amb nous continguts elaborats pels mateixos infants.