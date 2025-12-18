ANDORRA LA VELLA
Marta Marinello relleva Susagna Venable al capdavant de dinamització comercial
Marta Marinello s’incorporarà, a partir del 7 de gener, al comú com a nova coordinadora del departament de Promoció Turística i Comercial. La seva missió serà donar continuïtat als projectes estratègics ja en marxa i reforçar la dinamització del comerç local després de la dimissió de la predecessora, Susagna Venable.
Marinello aporta una trajectòria professional de més de 25 anys en gestió i direcció d’equips en els àmbits de la restauració, el turisme i els serveis. Ha liderat projectes estratègics en entorns corporatius, amb responsabilitats en gestió d’equips, optimització de recursos i coordinació de plans de màrqueting i formació. Entre la seva experiència destaca l’etapa d’onze anys com a gerent de negoci de restauració al Grup Pyrénées i, actualment, la gestió de les cuines escolars d’Andorra, coordinant 12 centres i un equip de 70 persones.