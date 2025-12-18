Sessió de comú
Encamp aprova un pressupost de 45,65 milions amb prop de 16 milions d’inversió per al 2026
El comú invertirà en la remodelació del centre esportiu del Pas de la Casa, la plaça de l’Església i infraestructures esportives
El comú d’Encamp ha aprovat un pressupost rècord de 45,65 milions d’euros per al 2026, dels quals 15,86 milions es destinaran a inversió pública. La cònsol major, Laura Mas, ha destacat que es tracta d’un “pressupost ambiciós però responsable” centrat en tres grans eixos: la transformació de l’espai públic, la millora dels serveis a les persones i el posicionament d’Encamp i el Pas de la Casa com a destinacions de turisme esportiu i familiar. Entre les actuacions destacades hi ha la remodelació de l’avinguda de Joan Martí, la plaça de l’Església i la renovació integral del centre esportiu del Pas de la Casa. Amb una ràtio d’endeutament del 35,64% —molt per sota del límit legal del 200%— el comú defensa la solidesa econòmica de la parròquia.
En la sessió de comú també s’han adjudicat diversos projectes clau: la remodelació de la plaça de l’Església del Pas de la Casa, que començarà al maig, per un import d’1,4 milions a l’empresa Promocions i Obres GEC SAU; la reforma de la sala de congressos i dels lavabos del Complex Esportiu i Sociocultural, adjudicada per un total de 383.413,80 euros a Construccions Neu; i la cobertura i canvi de gespa d’una de les pistes de pàdel de Prada de Moles, també a càrrec de Construccions Neu, per un import de 286.455,14 euros.