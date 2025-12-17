Encamp
Queixes de restauradors del Pas per les mancances en la treta de neu
La falta de llums de Nadal també és motiu de protesta
Els carrers gelats i plens de neu al Pas de la Casa han provocat crítiques per part d'alguns restauradors de la localitat encampadana. "A l'avinguda d'Encamp s'hauria de revisar la tasca de treta de neu, perquè durant la nit es congela i és perillós", expliquen des del restaurant La Camarguaise, apuntant que ells treuen la neu de l'espai que ocupen. Alguns comerciants demanen que el comú millori la tasca de neteja dels carrers els dies que neva, així com l'augment de sal a l'asfalt per evitar patinades, que segons expliquen treballadors de La Camarguaise "hi ha gent que ja ha patinat, i nosaltres, que passem per aquí cada dia, som els primers que podem caure".
La il·luminació de Nadal també és motiu de queixa per part d'alguns comerciants i residents del Pas. "Enguany és molt pobre, no hi ha llums de Nadal pràcticament", exposen des del mateix restaurant.