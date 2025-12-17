Nova incorporació
Marta Marinello, s'incorpora al comú d'Andorra la Vella com a coordinadora de promoció turística
Pendrà possessió del càrrec a partir del 7 de gener i la seva missió serà donar continuïtat als projectes estratègics que ja hi ha en marxa
Marta Marinello s’incorporarà, a partir del 7 de gener del 2026, al comú d’Andorra la Vella com a nova coordinadora del departament de Promoció Turística i Comercial, tal com ha anunciat el mateix comú a través d'un comunicat adreçat als mitjans. La seva missió serà donar continuïtat als projectes estratègics ja en marxa i reforçar la dinamització del comerç local, en coherència amb l’estratègia institucional de la parròquia.
La nova coordinadora assumirà tasques d’impuls dels projectes establerts pel comú, mantenint una comunicació constant amb el teixit comercial i treballant per consolidar iniciatives que fomentin la competitivitat i l’atractiu d’Andorra la Vella. Entre les accions prioritàries, destaca la continuïtat de programes com 'El Comerç és Capital' i 'Cuinem el futur d’Andorra la Vella', que es desenvoluparan segons la planificació prevista.
La incorporació respon a l’objectiu de reforçar el compromís del comú amb la promoció turística i la dinamització comercial. Marinello aporta una trajectòria professional de més de 25 anys en gestió i direcció d’equips en els àmbits de la restauració, el turisme i els serveis. Ha liderat projectes estratègics en entorns corporatius, amb responsabilitats en gestió d’equips, optimització de recursos i coordinació de plans de màrqueting i formació. Entre la seva experiència destaca la seva etapa de 11 anys com a gerent de negoci de restauració al Grup Pyrénées i, actualment, la gestió de les cuines escolars d’Andorra, coordinant 12 centres i un equip de 70 persones.
Formada en Turisme al CETT de la Universitat de Barcelona, Marinello ha complementat la seva carrera amb especialitzacions en direcció gastronòmica, coaching executiu i lideratge d’equips, així com amb un màster en emprenedoria.