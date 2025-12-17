Ordino
Govern destina 95.537 euros a la instal·lació d'una sauna i un bany turc al centre de tecnificació
El termini d'execució de les obres és de sis setmanes
El Govern d'Andorra ha adjudicat els treballs per al subministrament i la instal·lació d'una sauna i un bany turc per a la zona de recuperació del centre de tecnificació esportiva d'Ordino, per un total de 95.537,56 euros. Tal com surt publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), l'empresa adjudicatària ha estat Construccions Antelo, SAU amb un termini d'execució de sis setmanes.