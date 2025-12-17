INTERPARROQUIAL
Els comuns s’uneixen per fer sentir la seva veu al Consell General
Els set cònsols acorden impulsar una proposició de llei perquè puguin emetre informes sobre els textos que afectin les parròquies abans de ser aprovats
La reunió de cònsols farà un pas endavant per oficialitzar-se com a òrgan interlocutor amb el Consell General. Els set comuns impulsaran una proposta de llei amb l’objectiu d’“institucionalitzar” les trobades entre els cònsols majors i donar reconeixement als poders locals, segons van explicar el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, i la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili.
La iniciativa serà treballada conjuntament per tots els comuns, després d’anys de constatar que la seva veu no tenia prou incidència en el procés legislatiu. Segons va admetre Gili, “potser no teníem un bon mecanisme per aportar la nostra experiència en relació amb determinats punts”, fet que ha limitat la capacitat d’influència dels ens parroquials.
Els cònsols han detectat que, en nombroses ocasions, el Consell General ha tramitat lleis que afectaven competències parroquials sense que els comuns en fossin plenament conscients o amb un marge d’actuació molt reduït. “O no ens n’assabentàvem o hi arribàvem tard”, va lamentar Alcobé. Davant d’aquesta situació, l’única via era presentar esmenes parlamentàries a través de consellers afins, un procediment que els cònsols consideren “incòmode” i poc eficient.
Amb la nova proposta de llei, els comuns volen disposar d’un mecanisme estable i reconegut que els permeti fer arribar una posició conjunta al Consell General quan una iniciativa legislativa afecti l’àmbit parroquial. El model que tenen com a referència és el del sector de la justícia, en què els actors implicats poden elaborar informes per expressar la seva opinió durant la tramitació de les lleis. En aquest sentit, Gili va precisar que aquests informes “no serien vinculants” i que la decisió final de legislar “continuaria corresponent als òrgans pertinents”.
Els cònsols confien que aquest nou mecanisme pugui entrar en funcionament abans que acabi l’actual legislatura.
NEUS CORNELLA ENTRA A L'INSTITUT DE L'HABITATGE
Pel que fa a la Fundació Privada Tutelar, la consellera d’Escaldes-Engordany Magda Mata, que acabava mandat, va deixar pas a Marc Jové, de la Massana.
LES PARRÒQUIES INVERTIRAN 75 MILIONS EL 2026
Segons les xifres avançades ahir a la reunió de cònsols, els set comuns preveuen uns 75 milions d’euros reals en inversions, destinats principalment a serveis comunals, així com al manteniment i al reforç de l’activitat social que desenvolupen les corporacions parroquials. De mitjana, els comptes indiquen que cada comú inverteix aproximadament 10 milions d’euros.
Els cònsols van ser preguntats també sobre les transferències als comuns. En aquest aspecte, van afirmar que “no s’ha tractat a la reunió”, però que, en tot cas, si es posés sobre la taula hauria de ser fruit del consens de totes les parròquies. A més, van remarcar que “cada vegada la dependència dels comuns respecte al Govern és inferior”, i van celebrar el “deute zero” que actualment presenten Escaldes-Engordany i Canillo.