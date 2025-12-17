CANILLO
La corporació realitzarà inversions l’any vinent per un total de 12,4 milions
El comú de Canillo va aprovar ahir el pressupost per a l’exercici del 2026, que ascendeix a 30,17 milions d’euros. El nou marc pressupostari suposa un increment del 9,2% respecte al del 2025 i inclou una inversió global de 12,4 milions d’euros, destinats principalment a infraestructures, equipaments, espais públics i sostenibilitat.
Pel que fa als ingressos, destaquen els 16,3 milions d’euros d’ingressos corrents i els 7,5 milions d’ingressos de capital, amb increments destacables en impostos directes (un 52,3% més) i ingressos patrimonials (un 26,3% més). Les operacions financeres s’eleven a 6,3 milions d’euros.
Entre les inversions previstes, sobresurten 3 milions d’euros per a l’embelliment del poble de Canillo i 3,25 milions d’euros per al nou edifici modular del Forn de Calç. També es destinen 1,4 milions d’euros a la reforma de les botigues del telecabina, 640.000 euros a la millora de carrers i 621.000 euros al nou concurs de recollida selectiva.
Altres actuacions inclouen inversions en seguretat viària (400.000 euros), maquinària i vehicles (360.000 euros), eficiència energètica (50.000 euros), parcs infantils (50.000 euros) i el camí saludable (35.000 euros). En matèria de sostenibilitat i patrimoni, s’hi sumen 200.000 euros per a biomassa i 80.000 euros per a la xarxa d’aigua.
La sessió també va servir per aprovar la liquidació del tercer trimestre del 2025, amb un superàvit de gairebé 4 milions d’euros i un endeutament nul. La tresoreria del comú se situa en 7,7 milions d’euros.
Un altre acord aprovat a la sessió de consell és l’adquisició d’una parcel·la de 4.500 metres quadrats al camí de la Muntada per 2,6 milions d’euros, que es destinarà a ús públic enjardinat. També s’ha adjudicat a PGASAU la gestió del pont tibetà, el mirador del Roc del Quer i la Casa Federico, amb un cànon anual de 750.000 euros.