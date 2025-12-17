ANDORRA LA VELLA
El comú suspèn les noves llicències per a pantalles led
La prohibició és temporal fins a la revisió de l’actual normativa
El comú d’Andorra la Vella ha decretat la suspensió temporal de l’atorgament de noves autoritzacions per instal·lar rètols lluminosos i pantalles led. La mesura entra en vigor avui mateix amb la publicació al BOPA, i respon a la necessitat de revisar i actualitzar la normativa actual davant l’augment d’aquests elements a l’espai públic.
El comú ha detectat una proliferació creixent de pantalles i rètols
Segons ha informat el comú, en els darrers anys s’ha detectat una proliferació creixent de pantalles i rètols lluminosos a la via pública, fet que ha motivat l’inici d’un treball de camp per identificar les instal·lacions existents i analitzar-ne l’impacte. L’estudi inclou la tipologia, les dimensions i el grau d’autorització de cada suport.
L’objectiu és valorar l’efecte d’aquests dispositius sobre el veïnat, els vianants i la circulació, així com la seva compatibilitat amb les necessitats comercials i els horaris d’emissió. Aquesta anàlisi servirà de base per modificar l’ordinació del 2012 sobre la publicitat exterior, amb l’objectiu d’adaptar-la a les condicions actuals de la parròquia i millorar la qualitat de l’espai urbà.
Fins que no s’estableixin nous criteris sobre ubicació, característiques i condicions d’ús d’aquests suports, no es concediran noves llicències. La suspensió té caràcter temporal i forma part d’una actuació més àmplia per ordenar millor la presència de publicitat lluminosa a la via pública.