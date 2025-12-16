SANT JULIÀ DE LÒRIA
Govern impulsa la neteja del riu d’Os per 237.706 euros
Els treballs de dragatge busquen reforçar la seguretat del riu
El Govern ha adjudicat els treballs de dragatge i neteja de sediments del riu d’Os, dins les actuacions periòdiques de manteniment i prevenció que es duen a terme als cursos fluvials del país.
L’objectiu principal d’aquesta intervenció és retirar els sediments acumulats al llit del riu, especialment després d’episodis de crescudes o de l’arrossegament natural de materials, per tal de garantir el correcte pas de l’aigua i reduir el risc d’incidències en punts sensibles.
El projecte busca millorar la capacitat hidràulica del riu i assegurar-ne el manteniment en condicions òptimes, contribuint a la protecció de l’entorn i a la seguretat de la zona. Entre els beneficis previstos, destaquen l’evitació d’obstruccions, la millora de l’estabilitat del llit i dels marges, i el reforç de la funcionalitat del riu davant possibles episodis de pluges intenses.
Aquestes actuacions formen part de la política de manteniment regular dels rius andorrans, que busca prevenir inundacions i altres incidències, així com preservar la qualitat de l’aigua i l’ecosistema fluvial del país.
Les actuacions s’han adjudicat a l’empresa Treballs Públics La Coma per un import de 237.706,46 euros, per sota de l’estimació base del projecte. Les obres s’executaran en un termini de quatre mesos a partir de la formalització del contracte.