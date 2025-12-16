SANT JULIÀ DE LÒRIA

Govern impulsa la neteja del riu d’Os per 237.706 euros

Els treballs de dragatge busquen reforçar la seguretat del riu

El riu d’Ós a Sant Julià de Lòria.

El riu d'Ós a Sant Julià de Lòria.

El Govern ha adjudicat els treballs de dragatge i neteja de sediments del riu d’Os, dins les actuacions periòdiques de manteniment i prevenció que es duen a terme als cursos fluvials del país.

L’objectiu principal d’aquesta intervenció és retirar els sediments acumulats al llit del riu, especialment després d’episodis de crescudes o de l’arrossegament natural de materials, per tal de garantir el correcte pas de l’aigua i reduir el risc d’incidències en punts sensibles.

El projecte busca millorar la capacitat hidràulica del riu i assegurar-ne el manteniment en condicions òptimes, contribuint a la protecció de l’entorn i a la seguretat de la zona. Entre els beneficis previstos, destaquen l’evitació d’obstruccions, la millora de l’estabilitat del llit i dels marges, i el reforç de la funcionalitat del riu davant possibles episodis de pluges intenses.

Aquestes actuacions formen part de la política de manteniment regular dels rius andorrans, que busca prevenir inundacions i altres incidències, així com preservar la qualitat de l’aigua i l’ecosistema fluvial del país.

Les actuacions s’han adjudicat a l’empresa Treballs Públics La Coma per un import de 237.706,46 euros, per sota de l’estimació base del projecte. Les obres s’executaran en un termini de quatre mesos a partir de la formalització del contracte.

