Consell de comú
Canillo aprova un pressupost de 30,1 milions per al 2026
El comú preveu una inversió rècord de 12,4 milions
El comú de Canillo ha aprovat avui, en sessió de comú, el pressupost per a l’exercici 2026, que ascendeix a 30.167.215 euros, amb un increment del 9,2% respecte del pressupost inicial de l’any anterior. El nou pressupost consolida l’aposta de la corporació per la inversió pública, amb una partida d’inversions que supera els 12,4 milions d’euros i que es destinarà a la millora d’infraestructures, l’embelliment de la parròquia, la sostenibilitat i la qualitat dels serveis. Entre les actuacions més destacades hi ha els 3 milions d’euros per a l’embelliment del poble de Canillo, 1,4 milions per a la reforma de les botigues de l’edifici del telecabina i 750.000 euros per al nou edifici modular comunal del Forn de Calç, d’un projecte total de 3,25 milions.
Els ingressos previstos es divideixen en 16,3 milions d’euros d’ingressos corrents, 7,5 milions d’ingressos de capital i 6,3 milions provinents d’operacions financeres. Dins dels ingressos, destaquen l’augment dels impostos directes (+52,3%) i els ingressos patrimonials (+26,3%), així com una millora notable en la captació de recursos a través de transferències de capital. Pel que fa a les despeses, 15,7 milions es destinaran a despeses corrents i 12,4 milions a inversions reals. Les actuacions previstes inclouen millores en mobilitat, equipaments públics i polítiques socials, amb partides com 400.000 euros per a seguretat viària, 360.000 euros per a compra de maquinària i 50.000 euros per a millores en parcs infantils.
En la sessió de comú també s’ha aprovat la liquidació pressupostària del tercer trimestre del 2025, que reflecteix un resultat positiu de gairebé 4 milions d’euros. El nivell d’execució dels ingressos se situa en un 51,7%, amb una bona evolució de les transferències i impostos, mentre que les despeses liquidades arriben al 37,8%. En aquest sentit, el cònsol major, Jordi Alcobé, ha destacat que una part important dels projectes d’inversió es concentren a la segona meitat de l’any. A més, es manté una situació financera molt sòlida, amb un endeutament nul (0%) i una tresoreria disponible de 7,7 milions d’euros, fet que permet garantir el finançament dels projectes previstos.
El comú també ha anunciat l’adquisició d’una parcel·la de 4.500 metres quadrats al camí de la Muntada, per un import de 2,6 milions d’euros, amb l’objectiu de preservar sòl estratègic i destinar-lo a ús públic enjardinat. A més, s’han adjudicat diverses obres, com la renovació del nucli antic de Meritxell (50.000 euros), l’eixamplament de la carretera entre Canillo i Prats (691.000 euros) i la reforma de les botigues del telecabina (315.000 euros). També s’ha aprovat la cessió de la gestió del Pont Tibetà, el Mirador del Quer i la Casa Federico a la societat PGASAU, que pagarà un cànon anual de 750.000 euros. Finalment, s’ha donat llum verda a l’ordenació tributària i el calendari fiscal del 2026, així com a la constitució d’una nova hipoteca per part d’ENSISA sobre terrenys comunals.