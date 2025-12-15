Successos
Perd el control del turisme i malmet part del material nadalenc de la plaça de Caldea
El vehicle ha arrencat la barana de protecció
Un turisme ha entrat dintre la plaça de Caldea i ha malmès part del material nadalenc que hi ha instal·lat el comú d'Escaldes. El vehicle, conduït per una padrina, sortia de l'aparcament comunal del Pouader i, per fets que encara es desconeixen, ha perdut el control del vehicle i ha accelerat travessant el carrer Josep Viladomat direcció la plaça de Caldea, arrencant la barana de protecció i fent malbé algun dels arbres així com les boles de Nadal, segons informen fonts que han presenciat el succés. L'incident només ha requerit la mobilització dels serveis de circulació d'Escaldes i no ha deixat cap ferit.