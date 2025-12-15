ENCAMP
El NeuFest atrau més de 500 participants i activa el comerç
El Pas de la Casa celebra l’èxit d’un festival vinculat a l’inici d’hivern
La primera edició del NeuFest, celebrada aquest cap de setmana al Pas de la Casa, ha tancat amb un balanç molt positiu tant pel volum d’assistència com pel retorn econòmic i comercial. Així ho van valorar tant el conseller d’Esports i de Reactivació Econòmica del comú d’Encamp, Nino Marot, com Maxime Bony, un dels dos impulsors del festival i comerciant del Pas. Segons Marot, l’esdeveniment va reunir més de 500 participants, molts dels quals es van personar al Pas de la Casa durant el dia d’ahir. “Estem molt satisfets dels resultats obtinguts”, va afirmar, destacant la bona acollida de les conferències, expositors i activitats vinculades a la neu, al material esportiu i a l’inici de la temporada d’hivern.
De cara al futur, el comú d’Encamp i els impulsors del NeuFest ja treballen en la segona edició, que tornarà a celebrar-se el mateix cap de setmana “entre la Puríssima i Nadal”, coincidint amb l’inici de la temporada d’hivern. Marot ha confirmat que l’edició del 2026 està assegurada i que l’objectiu és consolidar el NeuFest com un aparador de nous materials, equipaments i tendències del món de la neu.
Un dels aspectes més destacats del NeuFest ha estat el seu impacte directe en el teixit comercial del Pas de la Casa, especialment en un moment clau just abans de les festes de Nadal. “Per als comerciants del Pla de la Casa, el NeuFest ha servit per redirigir aquesta clientela cap a les botigues perquè puguin processar vendes. Són bones dades abans de les festes”, va remarcar l’organització, afegint que la sensació general és que “tothom està bastant content”.
Els expositors també van acabar satisfets amb la iniciativa i van expressar la voluntat de repetir l’experiència a la següent edició.