ESCALDES-ENGORDANY
Clou l’exposició ‘Dones clau per a la història d’Andorra’
L’exposició Dones clau per a la història d’Andorra. Les sufragistes andorranes va celebrar ahir la seva cloenda a Escaldes-Engordany, a l’espai de Cal Paleta, després de completar un recorregut per totes les parròquies del país. La mostra, oberta al públic des del passat 7 de maig, ha proposat un itinerari artístic per visibilitzar el paper i la lluita d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret de vot femení.
L’acte de clausura va comptar amb l’actuació teatral Volem votar!, a càrrec de l’escola de teatre Animal, que va servir per contextualitzar la lluita pels drets polítics de les dones. La cloenda tanca un projecte que narra un moment clau d’Andorra.