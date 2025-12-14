Administració
Nou programa de visites a les parròquies del Raonador del Ciutadà
La iniciativa es desplegarà del 15 al 18 de desembre amb atencions presencials
El Raonador del Ciutadà durà a terme, a partir de demà i fins al 18 de desembre, una nova ronda de visites a les parròquies amb l’objectiu d’apropar la institució a la ciutadania i facilitar l’accés als seus serveis. L’actuació s’emmarca dins del programa “El Raonador més a prop”, que aposta per una atenció descentralitzada i propera al territori.
Les trobades es faran en espais comunals cedits pels comuns, fet que permet oferir un entorn accessible i conegut per a la població. Les persones podran, d'aquesta manera, presentar consultes, queixes o suggeriments sense haver-se de desplaçar fora de la seva parròquia, una opció especialment pensada per a aquells col·lectius amb dificultats de mobilitat, horaris o distància.
El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, ha subratllat la importància d’eliminar barreres d’accés al servei i de reforçar el contacte directe amb la ciutadania. En aquest sentit, ha destacat que el model d’atenció descentralitzada permet conèixer de primera mà les problemàtiques específiques de cada parròquia i millorar la capacitat de resposta de la institució.
El calendari de visites començarà dilluns, 15 de desembre, amb atencions a Sant Julià de Lòria, de 9.00 a 11.00 hores, a la Vella Casa Comuna, i a Escaldes-Engordany, d’11.30 a 13.30 hores, al cinquè pis de la Casa Comuna. Dimarts, 16 de desembre, el Raonador es desplaçarà a Ordino, de 9.00 a 11.00 hores, a la sala El Cim de la Casa de la Muntanya, i a la Massana, d’11.30 a 13.30 hores, a la sala de l’Indret.
La ronda continuarà dimecres, 17 de desembre, amb visites a Encamp, de 8.15 a 10.00 hores, i al Pas de la Casa, de 15.00 a 17.00 hores. Finalment, dijous, 18 de desembre, el servei s’oferirà a Canillo, de 17.00 a 19.00 hores, al Palau de Gel. Per garantir una millor organització de les trobades, des del Raonador del Ciutadà es recomana concertar cita prèvia sempre que sigui possible, trucant al telèfon gratuït 18003030 o al 810585.