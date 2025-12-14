Administració

Nou programa de visites a les parròquies del Raonador del Ciutadà

La iniciativa es desplegarà del 15 al 18 de desembre amb atencions presencials

El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada.

El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada.Xavier Pujol

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

El Raonador del Ciutadà durà a terme, a partir de demà i fins al 18 de desembre, una nova ronda de visites a les parròquies amb l’objectiu d’apropar la institució a la ciutadania i facilitar l’accés als seus serveis. L’actuació s’emmarca dins del programa “El Raonador més a prop”, que aposta per una atenció descentralitzada i propera al territori.

Les trobades es faran en espais comunals cedits pels comuns, fet que permet oferir un entorn accessible i conegut per a la població. Les persones podran, d'aquesta manera, presentar consultes, queixes o suggeriments sense haver-se de desplaçar fora de la seva parròquia, una opció especialment pensada per a aquells col·lectius amb dificultats de mobilitat, horaris o distància.

El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, ha subratllat la importància d’eliminar barreres d’accés al servei i de reforçar el contacte directe amb la ciutadania. En aquest sentit, ha destacat que el model d’atenció descentralitzada permet conèixer de primera mà les problemàtiques específiques de cada parròquia i millorar la capacitat de resposta de la institució.

El calendari de visites començarà dilluns, 15 de desembre, amb atencions a Sant Julià de Lòria, de 9.00 a 11.00 hores, a la Vella Casa Comuna, i a Escaldes-Engordany, d’11.30 a 13.30 hores, al cinquè pis de la Casa Comuna. Dimarts, 16 de desembre, el Raonador es desplaçarà a Ordino, de 9.00 a 11.00 hores, a la sala El Cim de la Casa de la Muntanya, i a la Massana, d’11.30 a 13.30 hores, a la sala de l’Indret.

La ronda continuarà dimecres, 17 de desembre, amb visites a Encamp, de 8.15 a 10.00 hores, i al Pas de la Casa, de 15.00 a 17.00 hores. Finalment, dijous, 18 de desembre, el servei s’oferirà a Canillo, de 17.00 a 19.00 hores, al Palau de Gel. Per garantir una millor organització de les trobades, des del Raonador del Ciutadà es recomana concertar cita prèvia sempre que sigui possible, trucant al telèfon gratuït 18003030 o al 810585.

tracking