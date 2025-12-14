ENCAMP
El NeuFest s’estrena al Pas de la Casa i atrau més de 200 inscrits
Els organitzadors valoren molt positivament la iniciativa que agrupa esports de neu amb activitats per a tota la família
El Pas de la Casa acull aquest cap de setmana la primera edició del NeuFest, un nou esdeveniment dedicat al món de la neu que combina proves de material, activitats esportives i propostes lúdiques amb l’objectiu de dinamitzar l’activitat econòmica i turística del nucli encampadà al Pas. El festival reuneix més de 20 marques internacionals de primer nivell d’esquí i snowboard, amb presència de totes les modalitats, des de l’esquí alpí i el freestyle fins a l’esquí de muntanya. En les primeres hores de funcionament, l’organització ja havia superat els 200 participants inscrits, amb una valoració molt positiva tant per part del públic com dels professionals del sector.
El conseller d’Esports i de Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, Nino Marot, va destacar l’èxit inicial de la convocatòria i la qualitat de la proposta. “Tot just portem un parell d’hores de NeuFest i la resposta de la gent és molt bona. Les perspectives són excel·lents”, va celebrar Marot.
El conseller va explicar que el NeuFest neix d’una iniciativa del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa, a petició del sector comercial, amb la voluntat de donar visibilitat al poble i al seu teixit empresarial aprofitant el potencial de la neu i la ubicació a peu de pistes.
El programa del NeuFest inclou, a més de les proves de material, activitats paral·leles, com ara circuits d’habilitats, formacions, caldo calent gratuït per a participants i visitants, música de tarda i una baixada de torxes que va tindre lloc ahir per la tarda. Per la seva banda, el director de Negoci de Grandvalira, Xavier Salinas, va fer valdre la col·laboració entre institucions, estació i sector local, així com l’impacte positiu del festival. “Sempre que es fan activitats conjuntes entre el comú, l’estació i la gent del poble es nota molt. El NeuFest anima el Pas de la Casa i fa que la gent tingui ganes de pujar a esquiar i quedar-s’hi”, va expressar Salinas.
Salinas va reconèixer que el festival se celebra en un cap de setmana previ a Nadal, tradicionalment delicat, però va assegurar que l’ambient és positiu i que l’estació valora molt favorablement la iniciativa.
Des del sector comercial, un dels impulsors del projecte, Fabrice Dupré, va destacar la presència de públic i marques durant aquesta primera edició i ha expressat la voluntat de donar-li continuïtat. “Estem molt contents de veure gent a les parades i de comptar amb tantes marques que han apostat per aquest esdeveniment. La idea és poder repetir-lo cada any i fer-lo créixer”, va apuntar el comerciant.
Tot i la bona afluència, el conseller va admetre que els talls de carretera al vessant francès van tindre un impacte directe en l’assistència. “Al Pas de la Casa sempre notem molt els talls de carretera perquè som porta d’entrada des de França. En aquest cas, un autbús d’assistents no va poder arribar a Andorra.