ACTES DE NADAL
Neddermann i Pau Figueres encisen el públic amb un concert íntim a Canillo
El concert de Judit Neddermann i Pau Figueres, celebrat divendres a la nit a l’Auditori del Palau de Gel de Canillo, va congregar prop de 150 persones en una cita musical que va destacar per la seva proximitat i sensibilitat artística. Emmarcada dins dels actes de Nadal organitzats pel Comú de Canillo, la proposta va permetre al públic connectar amb els artistes en un ambient càlid i proper. El duet va interpretar temes del seu disc conjunt, amb versions i composicions en diverses llengües. La complicitat entre la veu de Neddermann i la guitarra de Figueres va captivar els assistents, que van respondre amb entusiasme. El concert va incloure el tema Vinc d’un poble, un disc que inclou la col·laboració de Joan Manuel Serrat. El Comú ha valorat molt positivament l’acollida i referma el seu compromís amb l’oferta cultural de qualitat i de proximitat.