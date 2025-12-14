Escaldes
L'exposició “Dones clau per a la història d’Andorra” es clou amb una actuació teatral
La mostra es va obrir al públic del 7 de maig i ha completat un recorregut per totes les parròquies del país
L’exposició Dones clau per a la història d’Andorra. Les sufragistes andorranes ha celebrat avui la seva cloenda a Escaldes-Engordany, a l’espai de Cal Paleta, després de completar un recorregut per totes les parròquies del país. La mostra, oberta al públic des del passat 7 de maig, ha proposat un itinerari artístic per visibilitzar el paper i la lluita d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret de vot femení.
L’acte de clausura ha comptat amb l’actuació teatral Volem votar!, a càrrec de l’escola de teatre Animal, que ha servit per contextualitzar i reivindicar la lluita pels drets polítics de les dones. La cloenda tanca un projecte cultural i divulgatiu que ha recorregut el conjunt del territori amb l’objectiu de posar en valor una part essencial de la història del país.