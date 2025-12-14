PATRIMONI
Escaldes inicia la il·luminació dels ponts històrics de la parròquia
Els treballs al pont de la Tosca i al pont dels Escalls es completaran al llarg del mes de gener
El comú d’Escaldes-Engordany ha iniciat aquesta setmana la instal·lació del sistema d’il·luminació als ponts històrics de la parròquia, una actuació que té com a objectiu millorar-ne la visibilitat i reforçar la posada en valor del patrimoni local. El primer pont on s’han finalitzat els treballs ha estat el pont d’Engordany, que ja compta amb la il·luminació en funcionament. Paral·lelament, s’està actuant al pont de la Tosca, on està previst que les tasques quedin enllestides durant la setmana vinent.
Els projectors entraran en funcionament un cop acabada la instal·lació i l’ajustament final del sistema es durà a terme a mitjans de gener per part de l’enginyer responsable, desplaçat des de França. La darrera fase del projecte correspondrà al pont dels Escalls, on el muntatge de la nova il·luminació està previst per a la segona quinzena de gener. Amb aquesta intervenció es completarà el desplegament del projecte als tres ponts històrics de la parròquia.
L'actuació s’emmarca dins del conjunt d’iniciatives destinades a preservar i posar en relleu els elements patrimonials d’Escaldes-Engordany, així com a continuar amb la revitalització de la part alta de la parròquia, segons ha informat la corporació. Els tres ponts van ser objecte de treballs de rehabilitació prèviament i es van es van realitzar conjuntament amb el Ministeri de Cultura, en el marc d’un conveni de col·laboració entre ambdues institucions. El projecte de restauració, ja finalitzat, va tenir un cost total de 488.000 euros, finançats a parts iguals pel comú d’Escaldes-Engordany i pel Govern.