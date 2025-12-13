Mobilitzacions
Preocupació al Pas de la Casa pel bloqueig causat per les protestes dels ramaders francesos
Els comerciants del poble i la Cambra de Comerç han mostrat inquietud per la situació
Els talls de carretera al sud de França, derivats de les protestes dels ramaders per la gestió de la dermatosi nodular contagiosa, estan tenint un impacte directe en l’afluència de visitants al Pas de la Casa, especialment del client procedent del vessant francès, clau per a l’activitat econòmica del nucli encampadà durant la temporada d’hivern. Aquest cap de setmana els carrers del Pas estaven més buits que de costum en comparació un "un cap de setmana d’hivern normal".
El president de la Cambra de Comerç Josep Maria Mas, ha alertat que "ja tenim conseqüències", tot indicant que l'única carretera lliure, un pas de muntanya, és molt difícil de transitar per autobusos. Com a exemple, ha indicat que ja s’han registrat dos autobusos amb unes 150 persones que no han pogut arribar al Pas de la Casa. També ha assenyalat que molts conductors particulars opten per no utilitzar aquesta via alternativa, reduint encara més el flux de visitants.
"És molt difícil comparar-ho amb el que seria un cap de setmana d’hivern normal”, ha expressat. Tot i que durant la jornada s’ha registrat presència de visitants, Dupré admet que la situació viària condiciona el volum de negoci. “Si la carretera estigués oberta, probablement treballaríem una mica més. Amb la carretera tallada, una part del client no acaba venint”, ha apuntat. “El tall, ara mateix, no el sentim de manera molt forta, però sí que ens preocupa que això es pugui allargar en el temps", ha reconegut el comerciant, tot indicant que si durés més temps tindria greus afectacions al teixit comercial del Pas.
Pel que fa a l’impacte en el comerç i el turisme, Mas ha subratllat que la situació és especialment problemàtica en un cap de setmana de temporada alta, quan el Pas de la Casa justament ha acostumat a rebre cada cop més nombre de turistes francesos. “Hi ha molta menys gent i ens manca sobretot el client francès, que també val la pena mencionar que últimament està venint més en la temporada d’hivern que no venia abans. Per tant, preocupa especialment pel fet que això es pugui allargar en el temps.”
En relació amb la durada del bloqueig i el risc que la protesta s’estengui, Mas ha destacat a l'Agència ANA que la continuïtat de les mobilitzacions dependrà de les negociacions entre els ramaders i les autoritats franceses. Tot i això, ha alertat que qualsevol allargament tindria un impacte molt directe sobre el comerç del Pas de la Casa, i ha insistit en la impotència d’Andorra davant d’aquesta situació. “Si no arriben a una solució que els satisfaci, és possible que ho facin. Ho tenen molt per la mà i saben que poden generar més impacte, perquè des d’Andorra ens queixem, tot i que ni ens pertoquen ni som francesos”, ha lamentat, tot alertant que Andorra acabarà "pagant els plats trencats" si s'allarguen les protestes "un cap de setmana més".
Mas ha reiterat la preocupació general entre comerciants i empresaris, que temen que la falta de turistes francesos repercuteixi no només en el comerç de cap de setmana, sinó també en activitats puntuals com el NeuFest o altres esdeveniments d’hivern que depenen de la participació de visitants de França.