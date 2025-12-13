NADAL
El Pessebre vivent torna avui i demà a Escaldes-Engordany amb quatre passis
La sala del Prat del Roure escaldenca tornarà a omplir-se d’esperit nadalenc amb una nova edició del tradicional Pessebre vivent d’Escaldes-Engordany, una cita que ja forma part del calendari festiu del comú. L’esdeveniment oferirà quatre funcions. Dues avui, a les set de la tarda i les nou de la nit. I dues demà, a les cinc de la tarda i a les set del vespre. El preu de cada funció és de tres euros, un import accessible que pretén facilitar la participació del públic.
Enguany, la representació tornarà a comptar amb la implicació d’un ampli grup d’actors i actrius del Principat, que donen vida als diferents quadres del relat nadalenc. També hi intervindrà l’Esbart Santa Anna, que sumarà l’aportació coreogràfica, reforçant el component visual i tradicional de l’espectacle. La direcció artística serà a càrrec de Juanma Casero i Irina Robles.