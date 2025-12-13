Cultura
Èxit de públic al concert de Judit Neddermann i Pau Figueres a Canillo
Prop de 150 persones han assistit a l’actuació a l’Auditori del Palau de Gel
El concert de Judit Neddermann i Pau Figueres celebrat ahir a la nit a l’Auditori del Palau de Gel de Canillo, va reunir prop de 150 persones i va ser ben acollit pel públic, segons han remarcad des de la corporació. L’actuació formava part de la programació nadalenca organitzada pel comú i destacava per un format íntim.
La cantautora catalana, acompanyada del guitarrista i productor Pau Figueres, ha presentat el seu projecte conjunt Judit Neddermann & Pau Figueres, interpretant un repertori que combina cançons originals i versions en català, castellà, portuguès i francès. El concert ha inclòs temes del nou disc enregistrat a l’estudi The Sound of Wood, amb la participació especial de Joan Manuel Serrat en la cançó Vinc d’un poble, així com altres peces representatives de la trajectòria de Neddermann.
La combinació de la veu càlida i expressiva de Judit Neddermann amb la guitarra virtuosa de Pau Figueres ha estat àmpliament aplaudida, i el públic ha mostrat un entusiasme constant durant tota la vetllada.